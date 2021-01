2019 war ein großes Jahr für die Holtener Bogenschützen

Oberhausen Die seit Jahren starke Arbeit der Holtener Bogenschützen wurde 2019 mit zahlreichen Meisterschaften und einem großen Aufstieg belohnt.

Seit Jahren ist bekannt, dass in Holten herausragende Nachwuchsarbeit im Bogenschießen betrieben wird. 2019 war dann ein bärenstarkes Jahre für alle, Junioren wie Senioren. Gekrönt wurde es im Liga-Bereich mit dem Aufstieg in die Eliteklasse. Die erste Bogensport-Mannschaft des TuS Grün-Weiss Holten 1900 schaffte den Aufstieg mit den Schützen Mirko Swinnty, Niklas Repking, Frank Heinzen und Teamkapitän Marc Kathage.

Doch nicht nur in der Liga, sondern auch bei Meisterschaften räumten die Holtener regelmäßig in großem Stil ab. Die Außensaison schlossen die Holtener Bogenschützen mit vier Deutschen Meister-Titeln ab. Die Nachwuchsschützin Sophie Kühne überzeugte bei der DM des DSB voll und holte sich in Berlin den Titel in der Schüler-A-Klasse.

Bei der DM des DBSV sicherte sich Frank Heinzen den DM-Titel in der Herrenklasse, Mirko Swinnty wurde Deutscher Meister in der Ü45-Klasse. Außerdem holte sich die Mannschaft Sarah Heinzen, Marc Kathage, Frank Heinzen den DM-Titel mit der Mannschaft Damen und Herren.

Die erste Mannschaft musste sich mit viel Pech dann zwar wieder aus der Eliteklasse verabschieden, doch der Aufstieg brachte ihnen eine Nominierung für die Mannschaft des Jahres ein.

Die wird Freitag durch den Stadtsportbund im Arthotel Ana Soul, ab 19 Uhr, mit Moderator Christian Keller, Vertretern des Stadtsportbundes sowie einem eingespielten Grußwort von Oberbürgermeister Daniel Schranz virtuell vorgenommen. Alles zu sehen im Livestream: www.facebook.com/sb.oberhausen.de.

Genau so wie sich alle Beteiligten für den November 2021 dann wieder auf eine richtige Sportlergala in der Luise-Albert-Halle hoffen, sehnen die Holtener Hähne dann auch wieder Wettkämpfe herbei, um ihr großes Ziel auf dem Feld anzugehen: Den sofortigen Wiederaufstieg in die erste Bundesliga.