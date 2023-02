2:3 gegen Schwelm: Königshardter Frauen straucheln

Trainer Hans-Gerd Martin stellt das Team in einer Pause ein. Jahn hat durch die Niederlage jetzt die Situation an der Spitze für Humann, Wuppertal und Rumeln sehr spannend gemacht.

Oberhausen. Der einst komfortable Vorsprung der Jahn-Frauen an der Spitze der Volleyball-Verbandsliga ist auf einen Zähler geschrumpft. Es wird spannend.

Verbandsliga Frauen: Jahn Königshardt – TG Schwelm 2:3: Auch gegen die Bergischen konnten die Jahn-Frauen ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen.

Der Gegner war hoch motiviert und machte von Beginn an gute Aufschläge, so dass Jahn nicht sein gewohntes Angriffsspiel entwickeln konnte. So ging der erste Satz 17:25 verloren. Im zweiten konnte man sich steigern, durch gute Abwehraktionen besser ins Spiel kommen und 25:22 gewinnen.

Doch es lief nicht besser, Schwelm machte weiter gute Aufschläge und brachte vor allem über die Außenpositionen alle Angriffe durch. Die Folge war ein klares 14:25. Im vierten Satz machte der Gegner selbst viele Aufschlagfehler. Da Jahn spielerisch mithielt, hieß es 25:20. Im fünften Satz lag man bald 5:11 zurück, kam aber durch Aufschläge von Carina Wegner heran.

Unter dem Strich gewinnt Schwelm verdient beim TV Jahn

Doch dann leistete man sich drei Fehler hintereinander, was zu Satzbällen für Schwelm sorgte. Jahn konnte noch einmal punkten, doch dann gelang dem Gegner mit einem Angriff der Siegpunkt. Ein verdienter Sieg für die TG Schwelm.

Jahn: Röwer, Wegner, Kempkes, Treder, Kißmann, van Acken, Dittrich, M. Martin, Otto.

Verbandsliga Männer: Eintracht Dortmund – Tbd. Osterfeld 1:3: Nach der Niederlage im letzten Heimspiel fuhren die Tbd.-Männer nach Dortmund, um drei Punkte zu holen. Wegen kurzfristiger Ausfälle trat der Tbd. mit kleinerem Kader als sonst an. Es fehlten Reinelt, Grimm und Diehl auf einige Stammspieler verzichten, doch Trainer Markus Köster motivierte seine Jungs. Der Tbd. begann mit Syrowiszka im Zuspiel, Beck im Diagonalangriff, Fischer und Reese auf Außen, Jansen und Willbrand in der Mitte. Auf ihren Libero mussten sie verzichten. Trotz der Ausfälle spielten die Männer solide und bis auf eine Schwächephase im dritten Satz wurden die geforderten drei Punkte eingefahren (19:25, 24:26, 25:14, 25:27). „Das Spiel war zwar nicht unser Bestes, aber wir haben gezeigt, dass wir auch mit dünnerer Besetzung in der Verbandsliga gewinnen können“ sagte Diagonalangreifer Luis Graca.

Tbd.-Herren können auch Ausfälle auffangen

Hendrik Jansen: „Dortmund hat es uns nicht einfach gemacht. Sie haben uns in lange Ballwechsel gezwungen, welche wir aber am Ende durch gute Abwehr und druckvolle Angriffe für uns entscheiden konnten.“ Dadurch konnte letztendlich der Sieg und Tabellenplatz 2 gesichert werden.

Als nächstes steht nun die erste Runde des Bezirkspokals am 12. Februar in Kevelaer an und in der Liga geht es mit einem Auswärtsspiel am 18. Februar gegen den USC Münster weiter.

Tbd.: Syrowiszka, Beck, Jansen, Reese, Gronen, Graca, Willbrand, Fischer

Landesliga Frauen: SG Tbd. Osterfeld/Bottrop – TV Voerde 3:2: Wie immer wurde es eine sehr spannende und ausgeglichene Partie. In den ersten zwei Sätzen ((25:20,25:20) knüpfte das Team aus Oberhausen an die guten Leistungen der letzen Spiele an. Zwar wurde die Mitte oft abgeblockt, doch konnten sich die Spielerinnen auf den Außenpositionen besser durchsetzen. Siegburg und Duk punkteten. Den Rest erledigte der gute Block. In den Sätzen drei und vier (15:25, 15:25) war früh klar, dass die Konzentration nachließ. Kaum eine Annahme kam nach vorne. Voerde ging mit einer Angabenserie in Führung und überzeugte.

Osterfelder Frauen wieder spannend gegen Voerde

So musste der fünfte Satz entscheiden. Die Führung wechselte ständig Satz. Das Team von Trainer Egbert Spickenbom ging zum Seitenwechsel in Führung und kam auch zu zwei Satzbällen. Doch individuelle Fehler sorgten für den Satzball für Voerde.

Der wurde abgewehrt und die Mannschaft aus Osterfeld verwertete den nächsten Satzball zum 17:15. Spickenbom: „Das war ein spannendes Spiel, das auf unserer Seite zu oft von individuellen Fehlern geprägt wurde. Die Kraft reichte nur für zwei gute Sätze. Mit viel Kampfgeist wurde der fünfte Satz gewonnen. Das war sehr knapp. Ob die Punkte reichen, um oben zu bleiben, zeigen die Spiele der Gegner dann.“

SG Tbd./Bot.: Fuhrmann, Hamsagic, Pilawa, Noska, Hopteridis, Duk, Siegburg, Schwarz, Golsong, Freyth, Lischka .

