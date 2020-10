2:3! Arminias U19 verliert zum Start beim 1. FC Kleve

Mit 2:3 (1:2) verloren die A-Junioren von Arminia Klosterhardt zum Start der Fußball-Niederrheinliga beim 1. FC Kleve. Dabei begann die Mannschaft von Trainer Philipp Schwierske selbstbewusst, ließ aber mehrfach die nötige Kaltschnäuzigkeit im Abschluss vermissen. Anders die Gastgeber, die nach 23 Minuten in Führung gingen. Der Gegentreffer brachte die Arminia nur kurz aus der Ruhe, ehe Giuliano Ismanovski per Foulelfmeter auf 1:1 stellte (32.). Kurz vor dem Pausenpfiff folgte jedoch die Klever Antwort in Form des 2:1 (44.).

Gerade erst eingewechselt, markierte Enes Sencilek direkt nach dem Seitenwechsel den erneuten Ausgleich (46.). Klosterhardt agierte in der Folge tonangebend, doch gerade in diese Drangphase zirkelte Kleves Luca Wiens den Ball aus 20 Metern unhaltbar in den Winkel (51.). Zwar blieb die Arminia bemüht, doch richtig gefährlich wurde es auch nach einem Platzverweis für Kleve vier Minuten vor dem Abpfiff nicht mehr.

Dementsprechend enttäuscht zeigte sich der DJK-Coach. „Es war ein emotionales Spiel, in dem wir unsere Qualitäten nicht so auf den Rasen bringen konnten, wir ich mir das erhofft habe.“

Während die Arminia nächste Woche spielfrei hat, findet am 25. Oktober (11 Uhr) gegen den ETB SW Essen das erste Heimspiel statt. Schwierske: „Wir wollen dann unbedingt eine Reaktion zeigen, um die ersten Punkte einzufahren.“