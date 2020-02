Oberhausen. In der U19-Bundesliga hat RWO mit 2:1 daheim gegen Preußen Münster den siebten Saisonsieg gefeiert. Ein Eigentor sorgte für die Entscheidung.

U19-Bundesliga RW Oberhausen – Preußen Münster 2:1 (1:1): Nach zuletzt drei Partien ohne Sieg gab es für die A-Junioren von RWO im Heimspiel gegen Preußen Münster wieder drei Punkte zu feiern. Dabei war der siebte Sieg der laufenden Saison ein hartes Stück Arbeit, wo am Ende auch das Glück des Tüchtigen den Unterschied ausmachte. „Im ersten Durchgang haben wir viel investiert und das umgesetzt, was wir unter Woche trainiert haben. Leider hat uns nach dem Seitenwechsel etwas die Cleverness gefehlt, auch weil Münster mehr Druck gemacht hat“, so das Fazit von Trainer Dimitrios Pappas.

Es waren erst 180 Sekunden gespielt, als RWO-Keeper Haakon Pomorin bereits den Ball aus seinem Kasten fischen musste. Münsters Nick Selutin setzte erfolgreich Justin Gabriel unter Druck und netzte per trockenem Flachschuss ins kurze Eck ein. Die Kleeblätter mussten sich nach diesem Schock einmal schütteln, gaben aber nur wenig später die passende Antwort. Nach einem Eckball von Jan Bachmann landete der Ball bei Marius Heck, der aus rund 20 Metern das Leder unhaltbar in die Maschen drosch (11.).

Gewaltschuss von Aleksa Markovic geht an den Pfosten

Für RWO der endgültige Wachmacher und der Auftakt einiger Chancen zum Führungstreffer. Doch sowohl der Abschluss durch Semih Köse (24.), als auch der Kopfball von Kapitän Leon Bachmann (30.) gingen nur ans Außennetz. Doppeltes Pech hatte der sehr agilen Aleksa Markovic, als er erst aus 20 Metern den Ball an die Latte setzt und beim Nachschuss den Pfosten traf (39.). Somit blieb es beim 1:1 zur Pause.

Wie die erste Halbzeit begann auch Durchgang zwei mit griffigeren Münsteranern. Marvin Mika prüfte aus ungünstigem Winkel Pomorin, der aber rechtzeitig das kurze Eck zu machte (55.). Machtlos wäre der RWO-Schlussmann dann beim Freistoß von Tobias Heering gewesen, der zum Glück für die Oberhausener aber knapp vorbei ging (57.). Von den Rot-Weißen offensiv derweil nicht viel zu sehen, sodass es schon die Mithilfe der Gäste benötigte. Die eigentlich harmlose Flanke von Semih Köse fälschte Tom Sikorski unglücklich ins eigene Tor ab (73.).

Sonderlob für Markovic und Gojnovci

Zwar versuchte Münster in der Schlussviertelstunde noch den Ausgleich mit allen erlaubten Mitteln zu erzwingen. Doch RWO brachte das 2:1 letztlich über die Ziellinie. Pappas: „Für Marius Heck freut es mich, dass er sich mit seinem Treffer belohnt hat. Aber auch Aleska Markovic und Endrit Gojnovci nach seiner langen Verletzung haben einen blitzsauberen Job gemacht.“

Bereits am Mittwoch ist die U19 von RWO erneut gefordert, wenn es im Achtelfinale des Niederrheinpokals um 19 Uhr zum TSV Meerbusch geht. In der Bundesliga muss die Pappas-Elf dagegen am 8. März um 11 Uhr bei Borussia Dortmund ran.

RWO: Pomorin; L. Bachmann, Vila, Gabriel, Erraji, Markovic, Gojnovci (66. Kücük), J. Bachmann, Köse (78. Surmanski), Heck (69. Inan), Cakmak (90. Bilgin).