2:0! RWO holt gegen Gütersloh den dritten Sieg in Folge

Oberhausen. Rot-Weiß Oberhausen schlägt den FC Gütersloh und feiert den dritten Sieg in Folge. Sven Kreyer und Moritz Stoppelkamp treffen zum Heimsieg.

Dank eines 1:0 (1:0)-Heimerfolgs gegen Aufsteiger FC Gütersloh hat Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen den dritten Sieg in Serie geholt. Während die Kleeblätter vergangene Woche beim 4:1 gegen Alemannia Aachen vor allem in Halbzeit eins noch eine Offensiv-Gala geboten hatte, mühte sich das Team von Jörn Nowak gegen den Aufsteiger zu einem unterm Strich aber verdienten Arbeitssieg. RWO-Kapitän Sven Kreyer und Moritz Stoppelkamp erzielte vor 2710 Zuschauern im Stadion Niederrhein die beiden Treffer.

Getreu dem Motto „Never change a winning team“ nahm RWO-Trainer Jörn Nowak im Vergleich zum Aachen-Sieg keine Änderungen in der Anfangsformation vor. Nach ihren krankheits- beziehungsweise verletzungsbedingten Ausfällen am vergangenen Spieltag saßen Nico Klaß und Fabian Holthaus zumindest wieder auf der Ersatzbank. Dabei hatten die Rot-Weißen gleich die erste nennenswerte Offensivaktion des Spiels. Nach einem starken Sololauf übers halbe Feld von Moritz Montag landete der Ball bei Oguzhan Kefkir, dessen Schuss aus aussichtsreicher Position allerdings von einem Gütersloher geblockt wurde (6.).

RWO: Moritz Montag legt auf, Kapitän Sven kreyer vollendet

Deutlich gefährlicher wurde es kurz darauf auf der anderen Seite, als RWO-Sechser Glody Ngyombo im eigenen Strafraum die Kugel vertändelte und so Nico Buckmaier zu einer vielversprechenden Chance einlud. Doch wie bei Kefkir wurde auch der Schuss des Ex-Kleeblatts im entscheidenden Moment geblockt (16.). Überhaupt taten sich die Hausherren gegen mutige Gäste zunächst schwer auf Betriebstemperatur zu kommen. So dauerte es bis Minute 28, als nach dem ersten gelungenen Spielzug der Partie RWO direkt in Führung ging: Nach der flachen Hereingabe von Rechtsverteidiger Montag hatte Sven Kreyer keinerlei Mühe aus kurzer Distanz zum 1:0 einzuschieben. Für den Kleeblatt-Kapitän war es bereits der vierte Saisontreffer im fünften Spiel.

Während im Anschluss Moritz Stoppelkamp das mögliche 2:0 auf den Fuß hatte (33.), war der Kopfball von Güterslohs Angreifer Kevin Freiberger nach einem Standard von Buckmaier keine ernsthafte Gefahr für das Gehäuse von RWO-Schlussmann Robin Benz. Somit blieb es zur Pause bei der 1:0-Führung für die Nowak-Elf. Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: RWO zwar bemüht, doch ohne zündende Idee im letztes Drittel. Zwar zappelte nach 69 Minuten der Ball dann doch im Gästegehäuse. Doch beim Zuspiel von Stoppelkamp stand Kreyer knapp im Abseits.

RWO am kommenden Dienstagabend zu Gast bei Arminia Klosterhardt

Dennoch brachte der Abseitstreffer wieder Leben ins rot-weiße Offensivspiel, wobei sowohl beim Kopfball des eingewechselten Michel Niemeyer (80.) als auch beim Distanzschuss von Kefkir (83.) die nötige Präzision zum Torerfolg fehlte. So musste bis in die Nachspielzeit gezittert werde, ehe Stoppelkamp per Foulelfmeter zum 2:0-Endstand traf.

Weiter geht es für die Kleeblätter bereits am Dienstagabend (19 Uhr), wenn es in der ersten Runde des Niederrheinpokals im Stadtduell zu Landesligist Arminia Klosterhardt geht. In der Regionalliga ist RWO derweil am kommenden Freitag (19.30 Uhr) bei der U23 von Fortuna Düsseldorf gefordert.

So haben sie gespielt:

RWO: Benz; Montag (46. Niemeyer), Stappmann (57. Klaß), Öztürk, Fassnacht, Ngyombo, Yalcin (78. Holthaus), Kleinsorge (57. Boche), Stoppelkamp, Kefkir, Kreyer (84. Ruzgis).

FC Gütersloh: Peters; Schauerte, Beuckmann, Obst, Widdecke (61. Ocansey), Twardzik, Dantas (76. Illig), Esko, Buckmaier (84. Kandic), Rolf (76. Lohmar), Freiberger (61. Enning).

Tore: 1:0 Kreyer (28.), 2:0 Stoppelkamp (90.).

Karten: Stoppelkamp, Fassnacht, Stappmann, Ngyombo, Öztürk / Dantas, Twardzik.

Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen.

Zuschauer: 2710.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen