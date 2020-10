13:1! Postler nehmen Arminia Lirich II im Käfig auseinander

Oberhausen. In der Fußball-Kreisliga A mehren sich die unglaublichen Resultate. Am Mittwochabend fielen in zwei Partien 21 (!) Tore.

In der Fußball-Kreisliga A wurden die nächsten Schützenfeste gefeiert. Nach dem Buschhausener Dutzend gegen die 06/07-Reserve nun sogar noch die Steigerung: Post SV gewann mit 13:1 (6:0) bei Arminia Lirich II.

„Da fehlen mir die Worte“, schüttelte Arminias Coach Thorsten Schrader den Kopf. „Das kann man keinem erklären, warum wir so untergegangen sind. Uns haben zwar einige Spieler gefehlt, aber wir haben das Spiel in keiner Weise angenommen. Wir waren in allen Belangen unterlegen, hatten einen rabenschwarzen Tag“, so Schrader weiter.

Rene Langer wollte das Ergebnis nicht an die große Glocke hängen: „Das werden wir als Pflichtsieg abhaken“, gab der Post-Coach zu Protokoll, lobte aber seine Jungs: „Meine Spieler waren hungrig, was man auch am Ergebnis sieht.“ Marvin Lettau traf gleich fünf, Dennis Gornik drei Mal. Zudem trugen sich Dustin Böhmfeldt (2), Mike Knauf, Joel-Marc Schwebig und Kevin Rohr in die Torschützenliste ein. Besonders bezeichnend für die Arminia-Reserve: Der eigene Treffer war ein Eigentor von Alassane Guira.

SC Buschhausen 1912 – SG Osterfeld 7:0 (4:0): „Es war ein gutes Spiel von uns gegen einen spielstarken Gegner, der hinten allerdings zu viele Fehler gemacht hat. Und die haben wir zu unserem Vorteil genutzt“, analysiert SCB-Trainer Sven Adamietz. „Daher ist das Ergebnis auch in dieser Höhe verdient.“

Das sah auch Serkan Dogan vo der SGO so: „Buschhausen war sehr stark und hat völlig verdient gewonnen“, berichtet er. „Aber jetzt aufzugeben wäre das einfachste. Es geht weiter. Wir stellen uns gerade neu auf, das benötigt ein bisschen Zeit.“ Sven Buil (3), Carsten Scholz, Timo Hendel und Kevin Wilkes trafen für die Schwarz-Gelben.