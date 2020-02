12:9-Erfolg: WSG Oberhausen setzt ihren Siegeszug fort

Verbandsliga WSG Oberhausen – Aachener SV 12:9 (8:6): Die Oberhausener setzen ihren Siegeszug fort. Denn auch gegen den Tabellenzweiten aus der Kaiserstadt knüpften die WSGOler nahtlos an die gute Leistung der letzten Partie in Derne an und fuhren verdient den vierten Saisonsieg ein. In den ersten beiden Vierteln schwammen beide Teams noch auf Augenhöhe, aber dann zogen die Hausherren nach einem kurzen Zwischenspurt auf 11:7 weg. Am Ende waren die Aachener sogar noch ganz gut bedient, zumal die Hausherren gleich zwei Strafwürfe versemmelten.

Mit diesem Sieg verdrängten die Oberhausener ihre Gäste vom zweiten Platz und haben jetzt nur noch den Spitzenreiter BW Bochum vor sich. Damit geht es ab sofort um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, wobei Keeper Dominik Ruhnow für den nötigen Rückhalt sorgte und unser Center Max Berger mit seinen fünf Treffern die beste Saisonleistung ablieferte“, so WSGO-Coach Stefan Rompf.

WSGO: Ruhnow, Ortsack (1), Wloka, Rompf (1), Lösken (1), Hümbs, Spielmann, Santuario, Berger (5), H. Tauwel (1), S. Tauwel (3), Klingenhagen, Hren.



Damen-Ruhrgebietsliga WSG Oberhausen – SG Essen-Masters 13:9 (5:5): Drei Viertel lang war die Partie bei ständig wechselnder Führung ausgeglichen. Fünf Minuten vor Schluss stand es noch 9:9, aber dann hatten die Oberhausenerinnen das bessere Ende für sich. Die Spielkamp-Schützlinge setzten an zum Schlussspurt, schnürten noch schnell ein Viererpack und sorgten noch für klare Verhältnisse. „Der Schlüssel zum Erfolg war unsere Torfrau Elke Jendrian, die eine Klasseleistung ablieferte. Mein Team hatte Spaß und wurde dafür mit zwei Punkten belohnt“, so WSGO-Trainerin Tanja Spielkamp.

WSGO: Jendrian, Schrimper (4), S. Meyer (2), A. Meyer (1), Buse (1), Mehlich, Schönhoff, Köne, Lohmann (2), Becker, Volmer (3), Ingendoh, Morais.



Herren-Ruhrgebietsliga WSGO-Masters – WSV Schermbeck II 11:19 (8:10): Peinlich, peinlich, die Masters blamierten sich bis auf die Knochen. Denn ab der Mitte des zweiten Viertels hatten sie nach einer Matchstrafe für einen Schermbecker bis zum Ende einen Spieler mehr im Wasser und hätten so eigentlich als Sieger aus dem Becken klettern müssen. Daraus wurde aber nichts.

WSGO Masters: Matzken, Jendrian (1), Krajcin (3), Blümer, Fintz, Rompf (1), Berger, Dillig (1), Rosenke (3), Beunink (1), Weppler (1).