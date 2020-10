12:0! SC Buschhausen macht in der A-Liga das Dutzend voll

Oberhausen. SCB nimmt 06/07 II auseinander. SFK-Reserve weist Team 12 in die Schranken. SV Sarajevos Demir Mustic trifft aus der eigenen Hälfte.

In der Fußball-Kreisliga A wies die Reserve der Sportfreunde Königshardt den Gast und Aufsteiger RWO-Team 12 eindrucksvoll mit 4:0 (2:0) in die Schranken.

„Wir waren in allen Belangen besser und haben eine richtig starke Mannschaftsleistung gezeigt“, war SFK-Trainer Christian Bak hochzufrieden. Nicht so sein Pendant bei RWO, Sebastian Saß: „Ich bin restlos bedient. Das war von vorne bis hinten nichts.“ Dominik Kroese (2), Ümit Cavlak und Jendrik Lübbert (später Gelb-Rot) trafen für die Sportfreunde, Marijan Jevtic sah bei RWO Rot.

Fortuna Bottrop II -

SuS 21 1:6 (0:5)

„Die erste Halbzeit war richtig gut, nach der Pause haben wir es dann ein wenig schleifen lassen“, so SuS-Trainer Michael Buhlmann, der dafür aufgrund der anstehenden englische Woche Verständnis hatte. „Leider haben wir nicht zu Null gespielt.“ Alexander Kotz (3), Kevin Skoda, Daniel Laux und Nico Gabriele trafen.

SC Buschhausen 1912 -

Sterkrade 06/07 II 12:0 (5:0)

Holla die Waldfee! „Wir haben von Anfang an Vollgas gegeben und alles umgesetzt, was ich erwartet habe“, freute sich SCB-Trainer Sven Adamietz. Daraus resultierte dann ein Schützenfest, bei dem die „Blauen“ lediglich Statisten waren. Timo Hendel (4), Sven Buil (3), Gino Caltagirno, Carsten Scholz (je 2) und Marcel Felder machten das Dutzend voll.

SV Sarajevo -

BW Fuhlenbrock 2:0 (1:0)

SV Sarajevos Demir Mustic traf aus der eigenen Hälfte. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

„Das war ein super Spiel von uns“, schwärmte SVS-Trainer Björn Bohn - und lobte den Mann des Tages: Demir Mustic bereitete nicht nur das 1:0 durch Alen Arnautovic vor, sondern sorgte auch mit seinem 2:0 für einen echten Höhepunkt: Aus der eigenen Hälfte überlupfte er - mit Rückenwind - den Bottroper Keeper und sorgte somit für die Entscheidung.

Post SV -

FC Sterkrade 72 1:2 (0:1)

Am Ende mussten die 72er noch einmal zittern. Das lag zum einen daran, dass die Postler durch Marvin Lettau kurz vor Schluss verkürzten und sich nicht aufgaben, zum anderen daran, dass es die Gäste verpasst hatten, vorher alles klar zu machen. „Der Sieg ist verdient, keine Frage. Auch wenn wir nicht gut gespielt haben“, fand 72-Coach Michael Neumann. „Aber das muss hier frühzeitig entschieden werden.“ Nici Motzkuhn und Leon Bruckwilder netzten für die Sterkrader.

GA Sterkrade -

Arminia Lirich II 3:1 (2:0)

Während Pierre Szterlicht „Not gegen Elend“ sag, haderte Thorsten Schrader: „Ein Unentschieden wäre drin gewesen, da wir nach dem Anschlusstreffer noch einige Chancen hatten.“ Die nutzten die Gäste nicht, so dass GAS durch Treffer von Marvin Weigel, Fabian Rovers und Okan Demirci siegreich vom Platz ging. Für die Arminia verkürzte Berke Bayram per Elfmeter.

Arminia Lirich -

VfR 08 1:1 (0:1)

Eine zerfahrene erste Halbzeit beendete Christian Geber mit der Gästeführung. „Nach der Pause haben wir Tempo aufgenommen und durch Patrick Szovan den Ausgleich erzielt“, resümierte Arminias Jens Szopinski. Paul Schendzielorz sah am Ende „ein Remis, das so in Ordnung geht“.