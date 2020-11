100 Jugendliche trafen sich an der Mellinghofer Straße

Wieder Oberhausen: Vor genau sechs Monaten trafen sich im ersten Lockdown bis an die 300 Kinder und Jugendliche auf der Anlage des Post SV zu einem wilden Fußballturnier . Jetzt, am vergangenen Sonntag, hatten sich rund 100 junge Fußballspieler auf der Anlage des Turnerbund Oberhausen und SC 20 an der Mellinghofer Straße erneut zu einem illegalen Fußballturnier verabredet.

Ein Anwohner informierte die Polizei , die löste die Veranstaltung auf. TBO-Geschäftsführer Christian Wilke in einer Stellungnahme des Vereins: „Da viele anscheinend nur Singen und Klatschen in der Schule haben, konnte man die Heimatvereine der Jugendlichen nachvollziehen, da sie zum Großteil Trainingssachen ihrer Vereine trugen.“ Dazu sollen nach Angaben des TBO, was durch die Polizei gestützt wird, Aktive und Trainer der Vereine Rot-Weiß Oberhausen , Arminia Klosterhardt , MSV Duisburg , Borussia Mönchengladbach , Schalke 04 , Bayer Leverkusen und VfL Bochum gehört haben.

Polizei sieht die Zuständigkeit beim Ordnungsamt

Beim Vorfall im Frühjahr hatte allein der FC Schalke Konsequenzen gezogen und Spieler aus dem Verein ausgeschlossen. Eine weitere Verfolgung der Organisatoren zerrieb sich damals in der unklaren Kompetenz, wer verantwortlich sei: Ordnungsdienst (also Stadt) oder Polizei.

So wird es wieder sein. Axel Deitermann , Sprecher der Polizei Oberhausen : „Bei Ordnungswidrigkeiten ist das Ordnungsamt zuständig. Wir sind für Straftaten da. Nach dem Eintreffen der Beamten hauten alle Beteiligten ab.“ Daher wurden keine Ordnungsgelder verhängt. Die Polizei könne nicht vor jeden Sportplatz einen Streifenwagen platzieren. „Dann muss eben ein Sicherheitsdienst wie bei Lidl oder Aldi beschäftigt werden.“

Stadt prüft Schließung ab 16 Uhr und an Wochenenden

Die Stellungnahme der Stadt lautet wie folgt. Die städtischen Sportfreianlagen wurden bislang und in Übereinstimmung mit der geltenden Coronaschutzverordnung für den Individual- und den Schulsport offen gehalten. Wegen des steigenden Inzidenzwertes und des Vorfalls an der Mellinghofer Straße prüft die Stadt, ob die städtischen Sportfreianlagen werktags ab 16 Uhr und an Samstagen und Sonntagen ganztägig geschlossen werden. Die Sporthallen und Schwimmbäder sind bereits geschlossen.

Fußball regulär an der Mellinghofer Straße im Mai 2019 bei einem Spiel zwischen dem SC 20 und Meiderich 06/95. Auf dem neuen Kunstrasen fand das Turnier statt, auf dem Naturrasen nebenan trainierten einige Kinder für sich Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Im aktuellen Fall bat die Polizei den Turnerbund Oberhausen den Fußball-Kreis , 10 die betreffenden Vereine sowie die Stadt Oberhausen zu informieren. Die machte das Turnier auch zum Thema im Krisenstab sowie im Ordnungsdezernat.

Direkte Folgen hat bislang vor allem ein Mitarbeiter im Fußball-Kreis zu spüren bekommen. Der wurde namentlich in einer Veröffentlichung erwähnt und wird nun als vermeintlicher Überbringer schlechter Nachrichten von den Vereinen verunglimpft.

Wilke für den TBO: „Wir alle vermissen unseren Ballsport, aber durch so ein Verhalten unter Nicht- Einhaltung der Covid-19 Regeln brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Stadt die Platzanlage komplett schließt und somit noch nicht mal die Laufbahn genutzt werden kann.“

„Warum passiert das immer wieder in Oberhausen?“

Das nämlich ist der Knackpunkt derzeit. Die Sportanlagen sind im Monat November wegen des allgemeinen Verbotes im Amateur- und Freizeitsport zwar offiziell geschlossen, Individualsport hingegen ist zugelassen. Will heißen: An der Mellinghofer Straße geht man einfach durch den geöffneten Haupteingang und ist drin. Dieter Wilms, Vorsitzender des Kreisjugend-Ausschusses Oberhausen/Bottrop : „Warum passiert das immer wieder in Oberhausen? Weil unsere Anlagen offen und nicht geschützt sind. In Duisburg ist alles geschlossen. Die Stadt arbeitet nicht konsequent, warum kriegen wir das nicht hin?“

Augenzeugen berichten, dass neben den Trainern auch viele Eltern vor Ort gewesen seien, die meisten der Kinder sollen um die 10 bis 13 Jahre alt gewesen sein. Der TBO beobachtete zudem, dass auch Individualtraining für die Spieler angeboten wurde, da es sich bei dem Organisator dieser übers Internet verabredeten Veranstaltung um den gleichen handelt, der bereits am 17. Mai in Oberhausen für einen groben Verstoß gegen die Corona-Regeln mit seinem ersten Turnier auf Oberhausener Boden sorgte.

TBO ist in der Opferrolle wie schon der Post SV

Wie damals der Post SV sieht sich auch der TBO als Opfer: „Durch so etwas entstehen nicht nachvollziehbare Infektionsketten, die die schon jetzt schwierige Situation noch schlimmer machen und wir noch länger auf die Fortführung des Trainings- und Spielbetriebes warten müssen. Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von so einem Verhalten“, heißt es abschließend in der Stellungnahme des Turnerbundes.

Auch Rot-Weiß Oberhausen „distanziert sich ausdrücklich von den Vorkommnissen und weist darauf hin, dass der Verein in keinem Zusammenhang mit den Absprachen der teilnehmenden Personen sowie der Durchführung der Veranstaltung steht.“ Laut Stellungnahme des Klubs befinden sich die Nachwuchstrainer seit dem 1. November im HomeOffice, so dass auf dem Gelände des Nachwuchsleistungszentrum an der Lindnerstraße kein Training stattfindet.

RWO distanziert sich von den Vorkommnissen, wehrt sich aber auch

„Wir wissen nicht, wer von den Personen, die vielleicht nur über die Spielkleidung als RWO-Spieler „identifiziert“ wurden, diese Sachen aus der Vergangenheit oder über Dritte bezogen hat. Die internen Ermittlungen haben wir bereits aufgenommen. Sollten sich die Vermutungen bestätigen, werden wir selbstverständlich reagieren und die entsprechenden Personen aus dem Verein entfernen“, heißt es weiter von Vereinsseite.

Bei den Kleeblättern gelte nach wie vor: „Corona hat bei uns Stadionverbot .“ „Dennoch sind wir erschrocken, dass es immer noch Leute gibt, die sich der aktuellen Lage nicht bewusst sind“, meldet sich auch RWO-Vorstandsmitglied Thorsten Binder zu Wort. „Wir können nur hoffen, dass sich der Verdacht gegen unsere Vereinsmitglieder nicht bewahrheitet. Sollten wir Hinweise auf ein Fehlverhalten unserer Mitglieder erhalten, wird dies selbstverständlich als ‚vereinsschädigend‘ eingestuft und mit Konsequenzen belegt.“

Daneben kritisiert Binder aber auch eine mögliche Vorverurteilung. „In der Kommunikation auf Vereins- und Kreisebene sind unschöne Dinge geäußert worden. Hier bitte ich doch die Personen, die in ihren Vereinen oder im Fußballkreis Funktionen bekleiden, sich in ihrem Ton anzupassen und vorher zu überlegen, ob man aufgrund des Fehlverhaltens einzelner Personen dermaßen Stimmung gegen bestimmte Vereine machen muss.“ stacho/P.V.