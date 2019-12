100 Jahre durch die Klippen der Zeit

Es heißt, dass sie in Lirich so gut feiern können, wie sonst nirgendwo. Wer sich das Festprogramm für das Jahr 2020 anschaut, in dem die DJK Arminia ihren 100. Geburtstag feiert, ist geneigt, dem zuzustimmen. Und wer mal das Vergnügen hatte, am Freitag vor Beginn des Alt-Herren-Turniers bei Jux-Spielchen und bester Laune dabei zu sein, wird das weiter bestätigen. Die Arminia, das Feierbiest, das nie höher als Bezirksliga spielte, weil sie eben so viel vom Feiern verstehen, begeht im kommenden Jahr seinen 100. Geburtstag.

Dass vor dem Feiern die Arbeit steht, weiß man nicht nur in Lirich und in Oberhausen im Allgemeinen, sondern auch im Vereinsheim.

Es wird gelacht, aber auch getrauert

Dort präsentierte der Club um den Ehrenvorsitzenden Friedhelm Baßier mit vielen Helfern („50 Prozent hat meine Frau Inge gemacht“) das große Arminia-Buch. Es ist ein Reportagen-Buch, es schreibt Geschichte auf und stellt die Menschen in und um Arminia vor. Zwischen den Zeilen wird gelacht, in schlechten Zeiten oft aber auch geweint und getrauert.

Baßier fungierte dabei gewisser maßen als Redaktionsleiter. Der Sportjournalist Gustav Wentz lieferte die menschelnden Reportagen, die „Gesichter Arminias“, in denen Menschen des Vereins und des Stadtteils vorgestellt werden.

Das beginnt bei Pastor Jörg Dammer, führt über Urgestein Manfred Schweigert, der seit 73 Jahren im verein ist, zum Bundestagsabgeordneten Dirk Vöpel, der guten Seele Marianne Schroer oder Ekrem Özdemir, Hans-Bernd Reuschenbach und Wolfgang Hattert.

Schwere Momente der Vergangenheit

Die DJK Arminia hat, wie alle katholischen Vereine, in zwei Kriegen und gerade im Zweiten Weltkrieg schwere Zeiten durchgemacht.

Und doch alle überstanden, wie wir heute wissen. Aber es waren schwere. Und als DJK-Verein wussten die Liricher ganz genau, dass sehr schwere kommen würden. Der Vorsitzende Hans Becker schrieb einst: „Und wäre der böse Onkel (1933) nicht gekommen, so spielten sie noch heute.“ Kurz nach der Machtergreifung der Nazis wurden die DJK-Vereine verboten und aufgelöst.

Nach den Gründerjahren ab 1920 wuchs und gedieh der Verein schnell und erfreute sich packender Derbys mit den Nachbarschaftsvereinen Viktoria 09 Oberhausen und Concordia Lirich.

Verfolgung und Auflösung unter den Nazis

Mit der Machtübernahme der NSDAP 1933 begann die Zeit der Verfolgung und Auflösung, der Sport wurde wie das gesamte öffentliche Leben gleichgeschaltet. Nach Ende des Krieges führten Männer um den ehemaligen Vorsitzenden Johann Becker Gespräche, 1956 wurde Arminia neu gegründet. Erst 1963 erinnern sich die Arminen daran, dass sie sich beim DJK-Bundesband wieder anmelden müssen. Das wird genutzt, um drei Tage zu feiern. Höhepunkt auf dem Platz an der Wunderstraße ist ein Spiel „Alte Arminianer“ gegen eine Liricher Bürgerauswahl. Auch hier wird deutlich, wie eng der Verein mit dem Stadtteil und der Katharinenkirche verbunden ist.

2006 wird das vereinseigene Clubhaus eingeweiht, 2013 der Kunstrasenplatz. Der sichert den Arminen fortan eine quicklebendige Jugendabteilung und damit die Zukunft. „Unser Verein ist jetzt voll konkurrenzfähig“, hieß es vor sechs Jahren stolz. Schon Johann Becker, Vorsitzender der ersten Stunde wusste: „Befasse Dich mit der Jugend, dann bleibst Du jung.“

Manfred Schweigert und Friedhelm Baßier sind Vereinslegenden. Foto: Foto: Verein

So verbindet das Buch Vereins- mit Stadt- und sogar deutscher Geschichte. Dies aus vielen Blickwinkeln. Etwa dem von Vereinslegende Ditmar Jakobs. Der Fokus richtet sich auch auf die Sportplätze aus 100 Jahren oder den DJK-Verband. Der feiert auch 100-jähriges Bestehen.

„Im Schatten der Halden“ nannte sich eine Reportagen-Reihe des Oberhausener Sportjournalisten Edmund Koch.

Im Schatten der Halden

Dort schrieb er um 1947/48 in der NRZ: Als nach einem Jahr ununterbrochener Schlappen die Arminen den ersten Sieg errangen, da war bei Wick-Elspas der Teufel los.“ Heinz Mentgen wird zitiert: „Ich erhielt zwei Stücke Torte, die von zwei Damen getrennt serviert wurden. Wir hatten einen Mordsspaß und ich zwei Stücke Torte, die ersten seit vielen Jahren.“

Anekdoten dieser Art, so als RWO versuchte, den kleinen Verein zu schlucken, gibt es zuhauf in diesem Buch. Die führen aus der Vergangenheit in die Gegenwart, stellen die aktuellen Mannschaften und Erfolge vor und enden natürlich mit der Jugend. Denn neben der Mottosuche für den Titel Buchs und Feierlichkeiten („Gemeinsam stark“) hatte die B I-Jugend eine besondere Idee.

„Ich bin Lirich, wir sind Vielfalt“

Mit Trainer Maynard Bakker reichten die eine Präsentation ein, mit der Kernaussage: „Ich bin Lirich, wir sind Vielfalt. Wir leben die Zusammenkunft vieler unterschiedlicher Herkünfte, jeden Tag!“ Dieses bemerkenswerte Motto, das von allen Altersklassen mit Fotos unterstützt und getragen wird, führt zum Ende des Buchs.

Diese glorreichen Acht präsentierten das Buch (v.l.): Gustav Wentz, Uli Förster, Tobias Golombek, Mirko Kießmehl, Pietro-Paolo Alfonso, Carsten Berg, Friedhelm Baßier und Sven Bernhard das Buch 100 Jahre Arminia Lirich in Oberhausen. Foto: Mara Tröger / FFS

Man möchte gleich wieder von vorn beginnen, weil hier an dieser Stelle längst nicht alles gesagt ist, was in diesem bunten Geschichts- und Geschichtenbuch entdeckt werden kann.

Die Sportredaktion gratuliert und wünscht: Auf ein starkes Jubiläumsjahr und ganz viele danach.