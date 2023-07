10:0 im Testspiel: So lautet das Fazit von RWO-Trainer Nowak

Mülheim. Rot-Weiß Oberhausen gewinnt das erste Testspiel der Vorbereitung mit 10:0 gegen den 1. FC Mülheim. So lautet das Fazit von Trainer Jörn Nowak.

Für Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen stand gegen den 1. FC Mülheim, der auf der heimischen Anlage an der Moritzstraße seinen 100. Geburtstag feierte, das erste Testspiel der Sommervorbereitung an. Schlussendlich gewann die Mannschaft von Jörn Nowak gegen den künftigen Bezirksligisten standesgemäß mit 10:0 (2:0), wobei der neue RWO-Trainer gerade mit der Leistung im ersten Durchgang alles andere als zufrieden war. „Da haben wir viele einfache Fehler im Passspiel gemacht und sind nicht so in die Abläufe reingekommen. Auch war mir das in Halbzeit eins auf dem Platz zu leise. Da müssen wir untereinander mehr Stimmung erzeugen, mehr kommunizieren und klarere Absprachen treffen.“

Neuzugang Oguzhan Kefkir brachte die Gäste mit einem sehenswerten Freistoß aus knapp 25 Metern in Front (14.), ehe Pierre Fassnacht, der in der Innenverteidigung neben Neuzugang Cottrell Ezekwem auflief, nach einer kurz ausgeführten Ecke auf Vorlage von Sven Kreyer das 2:0 erzielte. „Bei den Standards deutet sich schon an, dass wir da viel Qualität haben. Sei es im Reinbringen oder Verwerten von Standards“, so Nowak. Weitere Treffer der Kleeblätter sollten in den ersten 45 Minuten allerdings nicht mehr fallen, auch weil Stürmer Manfredas Ruzgis gleich zweimal an Mülheims Keeper Patrick Renning scheiterte.

RWO: Rinor Rexha gelingt ein lupenreiner Hattrick

Zur Pause wechselte Nowak einmal komplett durch. Lediglich Keeper Kevin Kratzsch stand bei den Rot-Weißen die vollen 90 Minuten auf dem „gewöhnungsbedürftigen“ Mülheimer Kunstrasen. Dabei machte zu Beginn Rinor Rexha auf sich aufmerksam, dem innerhalb von fünf Zeigerumdrehungen (48./52./53.) nicht nur ein lupenreiner Hattrick gelang. Zudem legte der 24-Jährige noch das zwischenzeitliche 6:0 durch Marius Kleinsorge auf (53.). „Und danach war er aber auch längere Zeit nicht zu sehen“, merkt Nowak an. „Insgesamt ist Rinor ein Spieler, der uns ein besonderes Element mit seinen Fähigkeiten auf engstem Raum geben kann. Aber er hat auch noch viele Themen, an denen er arbeiten muss“, so der Kleeblatt-Coach.

Auch im Anschluss war der Torhunger der Nowak-Elf noch nicht gestillt. Dabei hinterließ Probespieler Mike Owusu nicht nur aufgrund seines Treffers zum 7:0 einen guten Eindruck (66.). Auch der zweite aktuelle Probespieler Leon Pesch sammelte mit der Vorarbeit zum zweiten Tor von Sebastian Mai – sein erstes Tor machte der Stürmer in der 74. Minute – einen Scorerpunkt. Den Schlusspunkt setzte Innenverteidiger Dominik Burghard per Kopf (88.).

RWO: Am Sonntag zweites Testspiel gegen SW Alstaden

„Unterm Strich können wir mit dem Auftakt zufrieden sein, vor allem wenn man bedenkt, aus welcher Trainingsbelastung wir herausgespielt haben. Gerade nach dem Seitenwechsel haben wir den Strafraum und die Positionen besser besetzt. Da waren schon klare Muster dabei“, resümierte Nowak, dessen Team bereits am Sonntag (15 Uhr) sein zweites Testspiel absolviert, wenn es zum Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden mit Spielertrainer und Ex-Kleeblatt Raphael Steinmetz in die Kuhle geht.

So hat Rot-Weiß Oberhausen gespielt:

HZ1: Kratzsch; Montag, Ezekwem, Fassnacht, Hot, März, Yalcin, Donkor, Kreyer, Kefkir, Ruzgis.

HZ2: Kratzsch; Pesch, Klaß, Burghard, Holthaus, Owusu, Ngyombo, Kleinsorge, Rexha, Seker, Mai.

