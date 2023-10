1:3! RWO kassiert gegen Schalke die erste Heimniederlage

Oberhausen. RW Oberhausen kassiert mit dem 1:3 gegen die U23 von Schalke die erste Heimpleite. Justin Heekeren hütet das S04-Tor, zweimal Gelb-Rot für RWO.

Bitterer Nachmittag für Rot-Weiß Oberhausen: Der Fußball-Regionalligist verlor im Stadion Niederrhein vor 3011 Zuschauern gegen die U23 von Schalke 04 mit 1:2 (0:1) und kassierte damit die erste Heimniederlage in dieser Saison. Zu allem Überfluss flogen mit Pierre Fassnacht und Tim Stappmann auch noch zwei Kleeblatt-Verteidiger in der Schlussphase mit Gelb-Rot- vom Platz. Aber der Reihe nach.

Im Vergleich zum dramatischen Pokalspiel unter der Woche beim Landesligisten 1. FC Monheim (4:2), nahm RWO-Trainer Jörn Nowak, der aufgrund seines Platzverweises gegen den Wuppertaler SC das Spiel von der Tribüne aus verfolgen musste, zwei Änderungen in der Startelf vor. Während Christian März für Fabian Holthaus in die Anfangsformation rückte, ersetzte Kapitän Sven Kreyer im Sturm Manfredas Ruzgis. Derweil stand Sebastian Mai nach seiner Verletzungspause (Adduktorenprobleme) erstmals seit dem Auswärtserfolg am 1. September bei Fortuna Düsseldorf II wieder im Kader.

Auf der anderen Seite stand mit Justin Heekeren ein alter Bekannter zwischen den Pfosten. Der 22-Jährige, der am 8. Oktober sein Debüt bei den S04-Profis im Heimspiel gegen Hertha BSC (1:2) feierte, war 2017 von Borussia Mönchengladbach zu den Kleeblättern gewechselt, wo er sich über die A-Jugend schließlich zum Stammkeeper der Regionalliga-Mannschaft mauserte. Zur Saison 2022/23 wechselte Heekeren schließlich zu Schalke 04.

In der Anfangsphase erspielt sich RWO eine Chance nach der anderen

Und der Schalker Torwart war auch gleich zu Spielbeginn ordentlich gefordert: Nach feinem Steckpass von Glody Ngyombo lief Moritz Montag allein auf Heekeren zu, der sich allerdings groß machte und so das mögliche 1:0 für die Gastgeber verhinderte (4.). Keine 60 Sekunden später war es erneut Ngyombo, dessen verunglückte Flanke Heekeren noch so eben vor der Linie unter Kontrolle bringen konnte. Die Rot-Weißen blieben am Drücker und erspielten sich im Minutentakt die nächsten Möglichkeiten, wobei auch Kreyer mit seinem Schuss an seinem ehemaligen Teamkollegen im Schalker Dress scheiterte (10.), während der Versuch von Moritz Stoppelkamp aus knapp 20 Metern denkbar knapp vorbeiging (11.).

Im Anschluss kamen auch die Gäste erstmals gefährlich vors Oberhausener Gehäuse. Nach einem Eckball von Iona Andreas Ivan kam der aufgerückte Innenverteidiger Alexander Kopf zum Kopfball, wobei RWO-Keeper Robin Benz letztlich nicht eingreifen musste (14.). Noch brenzliger wurde es nach 23 Minuten, als nach schnellem Umschaltspiel Schalkes Nelson Amadin auf der rechten Seite durch war, allerdings aus spitzem Winkel das Leder knapp am Außenpfosten vorbeischob. Die Knappen nun besser und mit der Führung: Auf Vorlage von Keke Topp blieb Amadin diesmal eiskalt und vollstreckte gekonnt ins lange Eck zum 1:0 (25.).

RWO-Pokalheld Cottrell Ezekwem wird eingewechselt und trifft erneut

In der Folge zeigten sich die Hausherren um eine Antwort bemüht. Doch da sowohl Stoppelkamp mit seinem Schlenzer (34.), Ngyombo aus der Distanz (38.) und zweimal Tim Stappmann per Kopf (45.) den Ausgleich verpassten (38.), blieb es zur Pause beim 0:1 aus Sicht der Kleeblätter. Zur Pause nahm RWO einen Wechsel vor. Für Linksaußen Oguzhan Kefkir kam Cottrell Ezekwem in die Partie. Der 24-Jährige war bereits unter der Woche im Pokalspiel in Monheim einwechselt worden, wo er als Stürmer ein Tor und eine Vorlage zum Weiterkommen beisteuerte. Auch gegen Schalke ging es für den gelernten Innenverteidiger direkt wieder in den Sturm.

Und tatsächlich landete der Ball nach einem Konter über März bei Ezekwem, der allerdings im entscheidenden Moment am Abschluss gehindert wurde und dabei zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Tarik Damar sah allerdings zum Unmut der RWO-Anhänger kein Foulspiel. Stattdessen schalteten die Schalker erneut blitzschnell um, wobei Robin Benz den Kopfball von Topp zunächst noch parieren konnte, beim anschließenden Nachschuss von Alexander Ivan dann aber doch hinter sich greifen musste (53.).

Zweimal Gelb-Rot für RWO, Lasogga sorgt für die Entscheidung

Doch RWO zeigte sich vom Zwei-Tore-Rückstand unbeeindruckt. Erneut war es Ezekwem, der auf der rechten Seite durchmarschierte und den Ball in die Mitte ablegen wollte. Der geblockte Versuch landete erneut bei Ezekwem, der den Abpraller ohne Mühe zum 1:2-Anschluss einnetzte (59.). Während Schalke durch Amadin (70.) und Bleron Krasniqi (73.) eine mögliche Vorentscheidung liegen ließ, sah RWO-Linksverteidiger Pierre Fassnacht nach einem Luftduell mit Justin Heekeren seine zweite Gelbe Karte (87.). Ganz zum Unmut von Teamkollege Stapmman, der wegen Meckern direkt im Anschluss ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Pierre-Michel Lasogga den 3:1-Auswärtserfolg für die Schalker perfekt (90.).

So haben sie gespielt

RWO: Benz; Montag, Stappmann, Öztürk (85. Ruzgis), Fassnacht, Ngyombo, Yalcin (76. Holthaus), März (68. Rexha), Stoppelkamp, Kefkir (46. Ezekwem), Kreyer.

FC Schalke 04 U23: Heekeren; Talabidi, Albulut, Kopf (89. Schmidt), van der Sloot, Kaparos, Topp (63. Lasogga), Poepperl (63. Krasniqi), Ivan (63. Giesen), Müller, Amadin (76. Aminkorah-Meisel).

Tore: 0:1 Amadin (25.), 0:2 Ivan (53.), 1:2 Ezekwem (60.), 1:3

Gelbe Karten: Öztürk, Bauder / Topp, Ivan.

Gelb-Rot: Fassnacht, Stappmann.

Schiedsrichter: Tarik Damar.

Zuschauer: 3011.

