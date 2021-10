1:1! Wuppertal und RWO teilen die Punkte

Wuppertal/Oberhausen. RWO war gegen Wuppertal das bessere Team, kam aber über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus. Da alle vorderen Teams Remis spielten, tat sich vorne nichts.

Am Ende stand ein 1:1 (0:0) und RWO ärgerte sich in Wuppertal über verpasste Chancen im ersten Durchgang und in der Nachspielzeit. 15 Jahre liegt der letzte Sieg im Stadion am Zoo zurück, diesmal hätte es durchaus einen geben können. Rot-Weiß war spielerisch überlegen, geiet aber in Rückstand, den Maik Odenthal ausglich. Da RWE gegen Wiedenbrück 0:0 und Homberg gegen Münster 2:2 spielte, profitierte an der Spitze niemand von einem Ausrutscher.

Die Partie begann mit zehn Minuten Verspätung, da der Andrang vor den Kassen unerwartet groß war sowie das Kontrollieren nach der 2G-Regel mehr Zeit beanspruchte. Mike Terranova versuchte es mit Tanju Öztürk, doch der brach das Aufwärmen ab. Keine Chance nach einer Woche Erkältung, Adam Lenges kam in die Startelf. Maik Odenthal wurde für Öztürk zurück in die Innenverteidigung beordert.

Für Nico Klaß reichte es auch nicht, Tim Stappmann rückte für ihn in die Innenverteidigung. Jerome Propheter, Fabian Holthaus, Tugrul Erat und Lenges bildeten die Mittelfeldachse, vorne spielten Shaibou Oubeyapwa und Sven Kreyer. So waren die zehn Minuten Verspätung wahrscheinlich hilfreich, damit Terranova sein Team schnell umbauen konnte. So ergab sich aus der gewünschten Viererkette jetzt eine Dreiervariante mit Stappmann, Odenthal und Pierre Fassnacht. Nils Winter und Holthaus standen bei eigenem Ballbesitz hoch.

Zwei gute Chancen vor der Pause

Nach 15 Minuten Abtasten erhöhten beide Teams die Schlagzahl. Semir Saric passte auf Philip Aboagye und der zog ab, Justin Heekeren musste sich lang machen (16.). Im Gegenzug schickte Fassnacht Oubeyapwa in die Gasse, doch der Ball war zu steil. RWO war gut in der Partie, die Qualität der Torgelegenheiten nahm zu. Auf beiden Seiten. Roman Prokoph bekam den Ball mutterseelenallein am Fünfmeterraum. Doch Justin Heekeren parierte überragend. Auf der Gegenseite wurde Kreyer geschickt, sein Schuss kam an WSV-Schlussmann Sebastian Patzler vorbei, wurde aber von einem Abwehrbein vor der Linie geklärt (29.). Oubeyapwa kam zu spät.

Tugrul Erat im Laufduell mit Philipp Aboagye. Der Wuppertaler Rechtsaußen bereitete später die Führung vor. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Sekunden vor dem Wechsel hätte es dann die Führung für die Oberhausener geben müssen, doch Erat rutschte einen Sekundenbruchteil zu spät an einem scharfen Ball parallel zum WSV-Kasten vorbei. RWO stand trotz der Hopplahopp-Umstellung wegen Öztürks Ausfall sicher, Heekeren und Abwehrchef Odenthal waren die besten Spieler auf dem Platz. Insgesamt ließ die Kleeblatt-Defensive kaum etwas zu und hätte bei etwas mehr Reaktionsvermögen in zwei Situationen die Führung erzielen können. Allein Lenges im zentralen Mittelfeld wirkte wie ein Fremdkörper.

Abwehr entblößt, Führung für WSV

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff verlor RWO im Aufbau im Mittelfeld den Ball, Philip Aboagye erwischte ihn und sprintete rechts los. Seine scharfe Hereingabe gegen eine entblößte RWO-Verteidigung erwischte Semir Saric am Fünfer und drückte problemlos ein: 1:0 (50.), eine kalte Dusche.

RWO schüttelte sich kurz durch, Stappmann, Erat oder Propheter aus der Distanz zeigten an: Wir bleiben dran. Die Einwechslung von Hüseyin Bulut für Lenges bedeutete noch mehr Offensive, die Kleeblätter gingen in ein 4-3-3 mit Odenthal auf der zentralen Schaltstelle. RWO machte nun Druck, bot aber auch Räume. Fassnacht schoss in einer Abwehrsituation Moritz Montag an, doch der schlug kein Kapital aus dem Geschenk (76.). Odenthal belohnte sich dann selbst für eine starke Leistung. Nach einer abgewehrten Ecke erwischte er den Ball am Strafraum und hämmerte ihn aus 14 Metern volley in die Maschen: 1:1 (79.). Wuppertal zog sich nun zurück, und setzte völlig auf Konter. Die boten immer Gefahr, doch dieses Risiko ging RWO ein, um noch den Dreier zu schaffen.

Drei Minuten Nachspielzeit, doch es geschah nichts mehr. Bis auf ein Foul an Oubeyapwa, der aussichtsreich hätte starten können.

So haben sie gespielt

WSV: Patzler; Pytlik, Salau, Berisha, Hanke, Backszat, Rodrigues Pires (55. Bilogrevic), Heidemann (46. Montag), Saric, Prokoph (69. Königs), Aboagye (76. Sarpei).

RWO: Heekeren; Winter, Stappmann, Fassnacht, Propheter, Holthaus (75. Buckmaier), Lenges (62. Bulut), Odenthal, Erat (78. Boesen), Oubeyapwa, Kreyer.

Tor: 1:0 Saric (50.), 1:1 Odenthal (79.)

Gelbe Karten: Backszat, Aboagye, Königs, Pytlik, Bilogrevic – Propheter (4), Stappmann (2)

Schiedsrichter: Niklas Dardenne.

Zuschauer: 2639.

