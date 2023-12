Fußball-Bezirksliga 06/07 will gegen SuS 21 die Herbstmeisterschaft holen

Oberhausen In der Bezirksliga stehen die letzten Spiele des Jahres an. Der SC 20 will aus dem Tabellenkeller, Sterkrade 06/07 die Spitze festigen.

Thorsten Möllmann ist mal wieder Interimstrainer beim SC 20 Oberhausen. Wie oft er das schon gewesen ist, weiß er auch nicht genau. „Ein paarmal war es wohl schon“, schmunzelt Möllmann, der mittlerweile auch Vorsitzender des Bezirksligisten ist. Allein in diesem Jahr ist es bereits das zweite Mal, nachdem er Anfang März für Calogero Cavaleri das Ruder an der Seitenlinie übernahm.

Diesmal trennten sich die Knappen von Murat Cebeci und Möllmann übernimmt für die Partie am Samstag um 16 Uhr gegen Union Hamborn. „Das war nicht mein Wunsch, aber jetzt ist es so und ich bin heiß auf das enorm wichtige Spiel“, stellt Möllmann klar. Denn die Partie gegen das Schlusslicht ist von großer Bedeutung im Kampf gegen den Abstieg. „Ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel“, weiß Möllmann, dass nur ein Sieg etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen kann.

Fahrplan für die nächsten Wochen steht beim SC 20 schon

Ein ähnlicher Erfolg wie beim 5:0 zum Saisonauftakt käme zum richtigen Zeitpunkt. Da die Personalsorgen, unter denen auch Cebeci litt, nicht abgenommen haben, wird er auch auf Spieler der zweiten und dritten Mannschaft zurückgreifen. „Wir brauchen die Punkte, da gibt es jetzt keine Ausreden mehr“, verlangt Möllmann vollen Einsatz im letzten Spiel des Jahres. „Danach spielen wir die Stadtmeisterschaft und sehen uns nach einem neuen Trainer um“, hat er auch den Zeitplan für das neue Jahr schon parat.

Nach dem ersten Rückschlag der bisherigen Saison mit dem Pokal-Aus im Halbfinale bei Sterkrade 72 steht für Sterkrade 06/07 Sonntag um 15.30 Uhr das Derby gegen SuS 21 Oberhausen auf dem Programm. „Das war für uns schon eine Enttäuschung, aber jetzt gilt es, eine Reaktion zu zeigen und in der Liga unser bisheriges Gesicht zu zeigen“, hat Trainer Lars Mühlbauer in den vergangenen Tagen viel Aufbauarbeit leisten müssen.

Sterkrade 06/07 will den Aufstiegsplatz verteidigen

In der Liga sind die Blauen noch immer ungeschlagen und überwintern nach einem Sieg gegen SuS auf dem Aufstiegsplatz. „Das ist unser Ziel“, gibt Mühlbauer zu, der den Gegner jedoch nicht auf die leichte Schulter nimmt. „SuS hat sich in der Liga gut etabliert und gegen den Tabellenführer haut jede Mannschaft ohnehin noch einmal ein paar Prozent mehr raus, um uns die erste Niederlage einzuschenken“, akzeptiert Mühlbauer seine Rolle als Gejagter.

Nach dem 0:10 in Dinslaken will Sus 21 einen vernünftigen Abschluss

Zum Saisonauftakt trennten sich beide Teams an der Schleuse 2:2. Ein Ergebnis, mit dem SuS-Coach Sven Adamietz auch diesmal sehr gut leben könnte. Nach der deftigen Klatsche in Dinslaken war die Stimmung auf der Weihnachtsfeier leicht getrübt. Dermaßen auseinandernehmen möchten sie sich nicht noch einmal und wollen den Sterkradern das Leben so schwer wie möglich machen. bö

