0:2! RWO kassiert gegen Köln die zweite Heimpleite in Folge

Oberhausen. RW Oberhausen verliert daheim gegen die U21 des 1. FC Köln mit 0:2. Sven Kreyer sieht die Rote Karte, Moritz Stoppelkamp vergibt vom Punkt.

Die Heimmisere von Rot-Weiß Oberhausen hält an: Der Fußball-Regionalligist verlor im Stadion Niederrhein gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln mit 0:2 (0:2) und wartet damit seit dem 2:0 gegen den FC Gütersloh Ende August weiter auf einen Heimdreier. Dabei mussten die Kleeblätter nach einer Roten Karte für Kapitän Sven Kreyer rund 60 Minuten in Unterzahl agieren, während Moritz Stoppelkamp vom Elfmeterpunkt die Nerven verließen. Aber der Reihe nach.

Getreu dem Motto „Never chance a winning team“ nahm Jörn Nowakim Vergleich zum 4:0-Auswärtssieg beim SV Rödinghausen vergangene Woche keine Änderungen in der Startelf vor. Damit stand trotz der Rückkehr der zuletzt gesperrten Tim Stappmann und Pierre Fassnacht erneut Youngster Dominik Burghard in der Anfangsformation. Der 19-jährige Innenverteidiger hatte in Rödinghausen einen blitzsauberen Job abgeliefert, was auch dem RWO-Trainer gefiel, wie er im Vorfeld der Partie gegenüber dieser Redaktion berichtete. „Dominik hat seine Sache lobenswert gemacht und einen mutigen Auftritt hingelegt. Er hat mit dem Ball gute Lösungen gefunden und gegen den Ball aggressiv verteidigt.“

Moritz Stoppelkamp lässt Möglichkeit liegen, 1. FC Köln bleibt eiskalt

Dabei waren es die Gäste, die vor den 2386 Zuschauern das erste Offensivzeichen des Spiels setzten: Kölns Justin Diehl ließ im Sechszehner gleich drei Gegenspieler hinter sich, wobei sein Abschluss von RWO-Schlussmann Robin Benz im letzten Moment zur Ecke geklärt werden konnte (4.). Noch gefährlicher wurde es zwei Zeigenundrehungen später beim Schuss von Moritz Stoppelkamp. Nach einer abgeblockten Flanke von Michel Niemeyer landete der Ball beim Spielmacher der Kleeblätter, der nicht lange fackelte, dessen Schlenzer aber nicht den Weg ins Kölner Gehäuse fand.

Stattdessen zappelte kurze Zeit später der Ball im RWO-Gehäuse. Justin Diehl legte mustergültig per Hacke auf Florina Dietz ab, der den Ball unhaltbar ins lange Ecke beförderte (15.). Doch die Rot-Weißen fast mit der direkten Antwort: Nach Balleroberung steckte Cottrell Ezekwem auf Kapitän Sven Kreyer durch, der allerdings aus elf Metern an Kölns Keeper Jonas Nickisch scheiterte (21.). Statt des Ausgleichs markierten die Domstädter das 2:0. Nach einem blitzschnellem Umschaltspiel konnte Benz zwar noch den Abschluss von Florian Dietz abwehren. Doch beim Nachschuss von Diehl war auch der 28-Jährige chancenlos (26.).

RWO: Doppelwechsel und Rote Karte für Kapitän Sven Kreyer

Nowak reagierte auf das schläfrige Abwehrverhalten seiner Mannschaft und nahm direkt nach dem 0:2 einen Doppelwechsel vor: Tim Stappmann und Pierre Fassnacht rückten für Fabian Holthaus und Dominik Burghard ins Team, wobei es weiterhin die Gäste blieben, die offensiv den Ton angaben. Zu allem Überfluss sah kurz darauf Kreyer nach zu harten Einsteigen gegen Noah Katterbach an der Außenlinie von Schiedsrichter Tobias Severins die Rote Karte (32.). Das es nur mit einem 0:2 aus Sicht der nun dezimierten Rot-Weißen in die Kabine ging, war in der Folge allein Robin Benz zu verdanken, der die Möglichkeiten von Dietz (40.) und Damion Daws (45.) dank starker Paraden vereitelte.

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Hausherren sichtlich bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen, hatten beim Lattentreffer von Downs allerdings auch Glück (51.). Kein Glück hatte dagegen Moritz Stoppelkamp, der nach Foul an Stappmann den fälligen Strafstoß übers Tor setzte (55.). Ein Nackenschlag, von dem sich die Kleeblätter letztlich nicht mehr erholen sollten. Es blieb beim 0:2 und der dritten Saisonniederlage für die Nowak-Elf, die bereits am kommenden Dienstagabend (19.30 Uhr) im Nachholspiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach antritt.

So haben sie gespielt:

Rot-Weiß Oberhausen: Benz; Montag (73. Rexha), Öztürk (46. Boche), Burghard (26. Fassnacht), Ngyombo, Holthaus (26. Stappmann), März (67. Ruzgis), Niemeyer, Stoppelkamp, Kreyer, Ezekwem.

1. FC Köln U21: Nickisch; Nadjombe, Bakatukanda, Smajic, Katterbach (57. Strauch), Kujovic (57. Wäschenbach), Höger, Finkgräfe, Diehl (74. Pinto), Downs (74. Saliger), Dietz (90. Lenges).

Tore: 0:1 Dietz (14.), 0:2 Diehl (26.).

Gelbe Karten: Burghard / Wäschenbach.

Besondere Vorkommnisse: Kreyer sieht nach groben Foulspiel die Rote Karte (32.); Stoppelkamp verschießt Strafstoß (55.).

Schiedsrichter: Tobias Severins.

Zuschauer: 2386.

