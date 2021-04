0:1! RWO versucht wirklich alles, doch Dortmund II trifft

Das Tor des Tages. Justin Heekeren entschied sich für die Ecke, Tobias Raschl schoss den Strafstoß in die Mitte.

Oberhausen. Es war alles drin in diesem Spitzenspiel der Regionalliga. Doch RWO traf gegen Borussia Dortmund II das Tor nicht und unterlag 0:1 (0:1).

„Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf manchen, es war alles drin, nur keine Tore für uns. Schade, dass es dafür keine Tabletten gibt.“ RWO-Trainer Mike Terranova war die Enttäuschung nach dem 0:1 (0:1) gegen die U23 von Borussia Dortmund anzumerken.

Wegen des zweiten Durchgangs mit einem Lattenkracher von Shaibou Oubeyapwa (67.) und einem Last-Minute-Angriff von Sven Kreyer, der von der Linie gekratzt wurde (90. + 5) hätte sich RWO eigentlich das Remis verdient gehabt.

Im zweiten Durchgang dominierten die Oberhausener eindeutig. Dortmund war das Tempo der ersten Halbzeit anzumerken, denn von der Elf von Enrico Maaßen kam gar nichts mehr. Auch vier Wechsel brachten nicht die Geschwindigkeit zurück, die der Tabellenführer die ersten 20 Minuten an den Tag gelegt hatte.

In dieser Anfangsphase musste einem um die Rot-Weißen angst und bange sein, denn der BVB bestimmte eindeutig das Geschehen und hätte mit mehr als nur einem Tor führen können. Das resultierte aus einem verwandelten Strafstoß, den Nils Winter ungestüm an Alaa Bakir verursacht hatte (18.) Tobias Raschl verlud Justin Heekeren mit einem Schuss in die Mitte. Zuvor hatte sich Heekeren dreimal gegen starke Schüsse von Raschl (8./15.) ausgezeichnet.

RWO biss sich erst ab der 25 Minute ins Spiel. Angetrieben von Bastian Müller waren die Kleeblätter aber dann am Drücker und übernahmen nach und nach die Kontrolle.

Dies eben verstärkt im zweiten Durchgang, doch zum Ausgleich sollte es nicht mehr reichen. Die Dortmunder feierten den knappen Erfolg am Ende wie einen Aufstieg.