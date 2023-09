0:0! RWO verpasst den Sprung an die Tabellenspitze

Oberhausen. Siegesserie gerissen: RW Oberhausen und Fortuna Köln trennen sich im Spitzenspiel der Regionalliga West 0:0. Sorgen um RWO-Verteidiger Nico Klaß.

Siegesserie gerissen: Nach vier Liga-Erfolgen in Serie musste sich Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen im Top-Spiel daheim gegen Fortuna Köln mit einem 0:0-Unentschieden zufrieden geben. Damit verpassten die Kleeblätter den Sprung an die Tabellenspitze, während sich die Domstädter durch die Nullnummer im Stadion Niederrhein den Platz an der Sonne sicherten.

Wie schon bei den drei zurückliegenden Liga-Erfolgen über Alemannia Aachen (4:1), den FC Gütersloh (2:0) und der U23 von Fortuna Düsseldorf (2:0) nahm Jörn Nowak auch gegen die Domstädter keine Änderungen in der Startelf vor. „Wir haben in den vergangenen Spielen eine Formation gefunden, die gut harmoniert und erfolgreich funktioniert hat“, hatte der RWO-Trainer im Vorfeld des Spiels im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt. Somit musste auch Nico Klaß zunächst wieder auf der Bank Platz nehmen, wobei der Vize-Kapitän diese für ihn ungewohnte Situation mit der nötigen Professionalität annimmt. „Natürlich ist es nicht toll, wenn man nicht von Anfang an spielt. Aber ich nehme die Situation so an, wie sie derzeit ist. Ich bin ein Teamplayer und ordne mich dann auch für den Moment unter, damit die Mannschaft den Erfolg hat, den wir alle haben wollen. Alles andere wäre kontraproduktiv“, betont der 26-Jährige.

Justin Steinkötter lässt den Führungstreffer für Fortuna Köln liegen

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, waren es die Kölner, die den ersten nennenswerten Abschluss des Spiels verbuchen konnten. Ein langer Ball landete bei Justin Steinkötter, der im Zweikampf mit Tim Stappmann auf Robin Benz zulief. Doch der Fortuna-Angreifer traf den Ball nicht richtig, so dass der RWO-Schlussmann keinerlei Probleme hatte die Situation zu klären (14.). Auch die nächste Offensivaktion gehörte den Gästen: Nach einem Doppelpass zwischen Henri Carlo Matter und Arnold Budimbu, kam Budimbu aus spitzem Winkel vor Benz an den Ball, der sich aber groß machte und erneut parieren konnte (24.).

Beim anschließenden Konter der Rot-Weißen über Kapitän Sven Kreyer versuchte es Oguzhan Kefkir schließlich aus der Distanz, setzte das runde Leder aber ein, zwei Meter neben das Kölner Gehäuse. Richtig brenzlich wurde es aus Sicht der Oberhausener dann in Minute 29: Steinkötter ließ im Zweikampf Innenverteidiger Stappmann links liegen und verpasste mit seinem Abschluss im Sechszehner denkbar knapp die 1:0-Führung für sein Team. Bis zum Halbzeitpfiff blieb die Fortuna das gefährlichere Team, ohne jedoch aus der Überlegenheit Ertrag zuschlagen. Somit blieb es zur Pause beim 0:0.

RWO: Nico Klaß wird am Kopf getroffen und muss ausgewechselt werden

Halbzeit zwei begann mit einem Schreckmoment für die Kleeblätter. Erst wenige Sekunden auf Platz, wurde Nico Klaß von seinem eigenen Schlussmann bei einer Faustabwehr am Kopf getroffen. Nach mehrminütiger Behandlungspause versuchte der Innenverteidiger zwar zunächst weiterzuspielen, musste dann aber doch nach 54 Minuten wieder ausgewechselt werden. Im Anschluss übernahm RWO immer mehr die Spielkontrolle. Nach einem langen Ball von Kefkir netzte Marius Kleinsorge zwar zum vermeintlichen 1:0 ein. Doch der Schiedsrichter gab den Treffer nicht, da er ein Offensivfoul an Kölns Angelo Langer gesehen hatte (66.).

Die Hausherren blieben am Drücker und hatten nur zwei Zeigerumdrehungen später die Doppelchance durch Kreyer und Kefkir. Auf Flanke von Montag scheiterte der RWO-Stürmer zunächst an Andre Weis, wobei auch Kefkir beim anschließenden Abpraller im Fortuna-Keeper seinen Meister fand, der mit einem sensationellen Reflex den jetzt überfälligen Führungstreffer der Nowak-Elf vereitelte (68.). Auch danach versuchten die Rot-Weißen alles, um doch noch den Siegtreffer zu erzielen. Doch auch in der insgesamt siebenminütigen Nachspielzeit sollte der Ball nicht mehr über die Linie gehen.

Weiter geht es für RWO am kommenden Samstag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Rot Weiss Ahlen.

So haben sie gespielt

RWO: Benz; Montag, Stappmann (46. Klaß; 54. Boche), Öztürk, Fassnacht, Ngyombo, Yalcin (83. Holthaus), Kleinsorge (70. Donkor), Stoppelkamp, Kefkir (83. Ruzgis), Kreyer.

Fortuna Köln: Weis; Ernst, Lanius (90. Bauens), Scholz, Langer, Eze (90. Kegel), Stanilewicz, Budimbu, Matter (70. Hölscher), Batarilo-Cerdic (73. Demaj), Steinkötter.

Tore: Fehlanzeige.

Karten: Montag / -

Schiedsrichter: Alexander Schuh.

Zuschauer: 4315.

