Zwei Talente der DJK Ruhrwacht Mülheim ergattern Kaderplatz

Mit Yannick Glittenberg und Elias Reiß wurden zwei Nachwuchssportler der DJK Ruhrwacht Mülheim aufgrund der herausragenden Leistungen in dieser Saison in den Landeskader der Jugend des Kanu-Verbandes Nordrhein-Westfalen berufen.

Grundlage der Berufung für den Landeskader waren die Ergebnisse der D-Kader Leistungsüberprüfung im März in Duisburg sowie einer Ranglistenregatta im September in Köln .

Mülheimer Talente nehmen künftig am Verbandstraining teil

Beide Athleten der Ruhrwacht werden damit zukünftig an den Trainingsmaßnahmen des Kanuverbandes NRW teilnehmen . Diese starten im Januar 2021 mit einem Winterlehrgang in Duisburg und mit einem Trainingslehrgang im Februar 2021. Am 27. März 2021 findet erneut eine D-Kader Leistungsüberprüfung statt. Zudem besteht für den DJK-Nachwuchs die Chance, in Auswahlteams berufen zu werden .

„ Die DJK Ruhrwacht Mülheim hat in den letzten Jahren optimale Voraussetzungen für den Leistungssport im Kanurennsport geschaffen . Dazu kommen Zielstrebigkeit und Trainingsfleiß von Yannick und Elias. Diese Eigenschaften sind weitere wichtige Grundpfeiler ihrer sportlichen Entwicklung“, freut sich DJK-Trainer Max Metzing über die D-Kaderberufung seiner Athleten.

