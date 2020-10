Mülheim. Seit vier Spielen ist Blau-Weiß Mintard ungeschlagen. Zwei Siege in Folge waren noch nicht dabei. Das soll sich gegen Überruhr ändern.

Seit vier Spielen sind die Fußballer der DJK Blau-Weiß Mintard in der Landesliga ungeschlagen. Zwei Siege in Folge waren bislang aber noch nicht dabei. Damit wäre die Zielsetzung für das Heimspiel am Sonntag, 15.15 Uhr gegen Blau-Gelb Überruhr geklärt.

„Es wäre super, wenn auf den Sieg jetzt ein weiterer folgen würde“, sagt Trainer Fabio Audia. Damit könnten die Mülheimer beruhigt in die – Stand jetzt – kurze Pause gehen. „Dann wären wir fünf Spiele ungeschlagen“, weiß Audia. Als kleiner Bonus – wenn auch ohne großen Aussagewert – winkt der DJK zudem ein netter Sprung in der Tabelle, da von den ersten fünf am Sonntag nur der ESC Rellinghausen spielt. Ein Sieg würde Mintard mindestens auf Rang drei hieven.

Aufsteiger Überruhr ist eine Wundertüte

Aufsteiger Überruhr ist allerdings schwer einzuschätzen. Von den ersten vier Spielen gewann er vier und stand zwischenzeitlich an der Tabellenspitze. Die letzten drei Spiele gingen jedoch allesamt verloren und Blau-Gelb hat insgesamt in sieben Partien gerade einmal sieben Tore geschossen.

Fraglich ist der Einsatz von Innenverteidiger Marcel Glahn, der sich eine Verletzung am Fuß zugezogen hat. Audia hat aber genügend Alternativen für eine Dreierkette.

Karten für das Spiel gibt es am Sonntag nicht mehr. Nur 100 Personen dürfen auf den Platz – alle Aktiven inklusive. Dauerkarteninhaber – das hat Mintard mitgeteilt – erhalten Einlass.

