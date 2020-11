Zwei Siege für Mülheimer Trainer in Hannover und Frankreich

Mülheim. Zwei von Mülheimern trainierte Pferde haben in Frankreich und in Hannover Siege eingefahren. Für eines der beiden war es der erste Erfolg.

Kenny – der Wallach von Trainer Marian Falk Weißmeier hat sich in Frankreich seinen zweiten Saisontreffer gesichert. Schon im 77. Silbernen Band der Ruhr hatte Kenny aus dem Raffelberger Quartier als Vierter eine beachtenswerte Visitenkarte abgegeben.

Bei seinem Frankreichauftritt im lothringischen Nancy-Brabois bestritt der Santiago-Sohn ein ein Altersgewichtsrennen über 2.950 Meter, das mit 14.000 Euro dotiert war. Kenny gewann schließlich überlegen unter dem zuvor Vater gewordenen Italiener Nicol Polli mit vier Längen Vorsprung. Der Mülheimer Sieger zahlte 3,4:1. Vierter wurde übrigens der zweite Weißmeier-Starter Commandeur.

Bauyrzhan Murzabayev führt Groupie zum ersten Sieg

Dritter Start, erster Sieg und was für einer. Unter dem amtierenden und designierten Jockeychampion Bauyrzhan Murzabayev gewann die Tai Chi-Tochter Groupie für den Stall UNIA von Werner Krüger unter der Ägide von Trainerin Yasmin Almenräder das Adlerflug-Rennen. Es war ihr erster Erfolg im 18. Rennen.

Das Rennen ging über 1.600 Meter auf der Galopprennbahn Hannover-Langenhagen. Züchter der Vierjährigen ist Hubert Jakob aus Fürth. Der Siegtoto zahlte 6,4:1.

Siegjockey Bauyrzhan Murzabayev: „Ich hatte einen idealen Rennverlauf an zweiter Stelle. Anfangs war die Stute etwas heftig, hat sich aber im Verlauf des Rennens beruhigt. Am Ende war es ein souveräner Erfolg. Ein Pferd mit Perspektive.“ So sah es auch Trainerin Yasmin Almenräder nach dem Rennen: „Groupie hat nicht viel falsch gemacht. Sie ist ein spätes Pferd, das heute alles passend serviert bekam.“

