Zwei Mülheimer Seniorenteams erobern den Verbandstitel

Mülheim. Starke Leistungen zeigten zwei Tennis-Seniorenteams in der Halle. Die Damen 30 des KHTC und die Raffelberger Herren 65 eroberten den TVN-Titel.

Nun ist auch die Tennis-Hallensaison 2022/23 für die Seniorenteams abgeschlossen – mit Erfolgen für zwei Mülheimer Mannschaften.

Die Damen 30 des Kahlenberger HTC eroberten ebenso den Niederrheintitel wie die Herren 65 des TC Raffelberg. Sie blieben jeweils ungeschlagen.

Kahlenbergerinnen bleiben ohne Punktverlust

Fünf Spiele, fünf Siege: Die Kahlenbergerinnen setzten sich in den Partien gegen den Solinger TC 02 (5:1) sowie die Düsseldorfer Teams TC Rot-Weiß, TC Rheinstadion, TC Grün-Weiß Oberkassel und TC Kaiserswerth (jeweils 4:2) durch. „Wir haben ja schon einige Damen 40 und 50 in unserer Mannschaft. Daher habe ich nicht damit gerechnet, dass wir ungeschlagen durch den Winter kommen. Viele Spielerinnen kamen zum Einsatz und hatten ihren Anteil am Erfolg“, sagte Kapitänin Nicole Liedtke.

Weitere Berichte zum Tennis in Mülheim

Zum erfolgreichen Team zählten Sarah Drees, Regine Balcune, Nicole Liedtke, Angelika May, Judith Steinbrink, Anette Schumann, Saskia Beyer, Michaela Grohmann, Katrin Eppinger und Svenja Petersen. Die beste Bilanz hatte Anette Schumann, die in drei Begegnungen zum Einsatz kam und alles Matches gewinnen konnte.

Herren 65 des TC Raffelberg erobern am letzten Spieltag Platz eins

Im Sommer spielen sie für den TC Raadt, im Winter in der Halle an der Akazienallee für den TC Raffelberg: die erfolgreichen Herren 65 mit ihrem Kapitän Johannes Tewald. Vor dem letzten Niederrheinligaspieltag führten die Mülheimer die Tabelle punktgleich vor dem TC Babcock Oberhausen an.

Während der Konkurrent zum Saisonfinale patzte, eroberten die Raffelberger durch ein 5:1 beim SC Rot-Weiß Remscheid den Titel. Zum Einsatz kamen Peter-Heinz Schillings, Lutz Wusthoff, Martin Nierhaus, Jörg Messerschmidt und Peter Geisen. Schillings und Messerschmidt blieben ohne Niederlage.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim