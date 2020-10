Zwei Mülheimer Juniorenteams steigen in Niederrheinliga auf

Mülheim. Im Mülheimer Tennis-Nachwuchs tut sich was: Zwei Mannschaften sind in die höchste Jugendklasse aufgestiegen.

Mülheimer Tennistalente holten zum Doppelschlag aus: Die Junioren des KHTC und des MTV Kahlenberg landeten in ihren Verbandsligagruppen jeweils auf dem ersten Platz und stiegen damit in die Niederrheinliga, die höchste Klasse für die Jugendlichen, auf.

Der Kahlenberger HTC gewann das entscheidende Spiel gegen den Nachwuchs vom ETuF Essen auf eigener Anlage an der Mintarder mit 5:1. Justin van Amerongen, Paul Gayk, Janley Montero und Patrick Michalski sorgten bereits in den Einzeln für die Entscheidung. Die Doppel wurden nicht mehr gespielt und mit 1:1 gewertet.

Zwei klare Siege zum Abschluss für den MTV Kahlenberg

Am letzten Spieltag in der Parallelgruppe besiegte der MTV Kahlenberg den TC Grün-Weiß Oberkassel ebenfalls mit 5:1. Jay Zwinkles, Alexander Borgards, Damian Zyga und Patrick Graf sowie Jay Zwinkles/Patrick Graf punkteten. Zuvor hatte der MTV in dieser Aufstellung mit 6:0 beim NBV Velbert triumphieren können.

In der Juniorinnen-Verbandsliga belegte der TC Raadt den zweiten und der MTV Kahlenberg den fünften Platz. Die Raadterinnen besiegten in ihrem letzten Saisonspiel den TC Kaiserswerth mit 4:2. Neele Menßen und Lisa Schneider sowie Neele Menßen/Sophia Lettgen und Lina Müller/Lisa Schneider punkteten.

Der MTV erreichte ein 3:3 gegen den TuB Bocholt. Hier waren Alina Kappes und Charlotte Breckling sowie Mariana Dragas/Nina Knebel erfolgreich.

