Zwei Fehler kosten Ultraläufer Adam Hetmanski das Podium

Mülheim. Das Garmin Ultra Race war für den Mülheimer Ultraläufer Adam Hetmanski der erste Wettkampf in diesem Jahr in den Bergen.

Endlich wieder in den Bergen! Nach zwei Wettbewerben im Flachen kehrte der Mülheimer Ultraläufer Adam Hetmanski beim Garmin Ultra Race wieder auf sein Lieblingsterrain zurück. In fast zehn Stunden belegte er Platz zwölf. Zwei Fehler kosteten ihm das Podium.

Eigentlich hatte sich der Mülheimer auf einen Wettkampf an der polnisch/slowakischen Grenze vorbereitet. Doch der fiel kurzfristig aus, so dass die meisten Teilnehmer zum Garmin Ultra Race auf der Grenze zwischen Polen und Tschechien ummeldeten.

Vorbereitung in den Alpen

Hetmanski hatte sich in den Alpen bei Davos vorbereitet. Der kurzfristige Wettkampfwechsel änderte an seinen Planungen nichts. Das Rennen startete um fünf Uhr morgens bei vier Grad. „Die Temperaturen waren gut für mich“, sagt der 49-Jährige.

Schnell gehörte er zu einer 25-köpfigen Spitzengruppe. Während einige der besten Läufer an der ersten Versorgungsstation vorbeiliefen, verlor Hetmanski etwas Zeit, holte aber später wieder auf und war an den ersten sechs dran.

Gepäck fehlte plötzlich an der Versorgungsstation

Bei der Versorgungsstation bei Kilometer 44 fehlte plötzlich Hetmanskis Gepäck. „Ich konnte nur Wasser tanken. Da ist man erstmal mit sich selbst beschäftigt“, erzählt er hinterher.

Mit viel Aufwand musste er die entstandene Lücke schließen und war später sogar wieder an den ersten sieben dran. Fast sieben Kilometer lang ging es dann durch eine Felsformation mit riesigen Wurzeln. „Da wird man extrem ausgebremst, technisch ist das sehr anspruchsvoll“, so Hetmanski.

850 Meter bergab in die falsche Richtung

In seiner Konzentration und der Jagd auf die Konkurrenz verpasste der Mülheimer einen Abzweig und lief 850 Meter in die falsche Richtung. Bergauf musste er wieder zurücklaufen. „Die Zeit holst du nicht mehr auf“, sagt der 49-Jährige.

In 9:54:40 Stunden erreichte er als Zwölfter das Ziel. „Ohne die beiden Fehler wäre das Podest möglich gewesen“, ist sich der Mülheimer sicher. Dennoch kann er dem Rennen eine Menge Positives abgewinnen. „Der Lauf war einzigartig. Die Landschaft war bombastisch und die Strecke beanspruchte alle Arten der Muskulatur. Man musste man schnell und mal langsam laufen, mal kurze und mal lange Schritte machen“, zählt er auf.

Am Montag hat er bereits wieder das Training für den „Bear Trail & Grizzly 100“ in Belgien. In normalen Jahren wäre danach Schluss. „Jetzt ist aber Ende November sogar noch ein Wettkampf möglich.“

