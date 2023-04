Zum Saisonauftakt verspricht das Damen-Derby gleich Spannung

Mülheim. In der Tennis-Verbandsliga erwarten die Uhlenhorsterinnen am Samstag den benachbarten Kahlenberger HTC. KTC-Herren peilen Klassenerhalt an.

Zwei Damen- und zwei Herrenteams sind die ranghöchsten Mülheimer Tennismannschaften in der offenen Altersklasse in der am Wochenende beginnenden Mannschaftsmeisterschaft 2023. Bei den Herren spielen der Kahlenberger HTC und der MTV Kahlenberg in der 1. Verbandsliga, bei den Damen der HTC Uhlenhorst und der KHTC. Hier kommt es direkt am ersten Spieltag zum Derby (Samstag, 14 Uhr, Uhlenhorstweg).

Weder die Uhlenhorsterinnen noch die Kahlenbergerinnen wollen in das Lokalduell eine übermäßig große Bedeutung hineininterpretieren. „Bei den Hockeyspielern herrschte beim Aufeinandertreffen der Vereine in der Vergangenheit sicher eine größere Rivalität. Das ist bei den Tennisspielern nicht so. Wir gehen an diese Begegnung ganz entspannt heran“, sagt Inga Lemke.

Die Uhlenhorsterin hat früher selbst lange Jahre für den KHTC gespielt. Die Kahlenberger Kapitänin Sarah Drees sieht es ähnlich: „Es ist schön, gegen einen Verein aus der eigenen Stadt zu spielen. Ich persönlich sehe da aber keinen besonderen Konkurrenzkampf. Wir kennen die Spielerinnen vom Uhlenhorst schon lange, freuen uns daher auf schönen Matches und einen netten Tag, der hoffentlich mit einem Sieg für uns endet.“

Neuzugang aus der Zweiten Liga

Beide Teams haben im Vergleich zur Vorsaison Zuwachs bekommen. Die zwölfjährige Lynn Lemke ist nun für die Damenkonkurrenz spielberechtigt und wird vermutlich auch am Samstag zu ihrem ersten Einsatz kommen. Neu im Kader ist zudem Anna Braginskaya. Die 20-Jährige wechselte vom SV Grün-Weiß-Rot Düsseldorf zum HTCU. Angeführt wird das Team erneut von den beiden Niederländerinnen Marleen Habes und Kelly Versteeg.

Der KHTC hat eine neue Spitzenspielerin. Die Kroatin Natasa Erdeg hat in der vergangenen Saison noch für den TC Heidelberg in der 2. Bundesliga aufgeschlagen. Cassandra Kolender wechselte vom TC Bredeney zur Mintarder Straße. Lisa Krohnen-Klein kommt aus ihrer Babypause zurück. Auch am KHTC setzten die Verantwortlichen auf den Nachwuchs. Die Talente Lotta Lettgen und Amalia Krummen sollen ihre Einsätze im Verbandsligateam bekommen.

Mühlemeyer kehrt zurück

Nach der Rückkehr in die 1. Verbandsliga im vergangenen Jahr peilen die KHTC-Herren den Klassenerhalt an. Zwar sind einige ausländische Top-Spieler gemeldet, doch KHTC-Kapitän Marwin Geppert sagt: „Es ist geplant, ohne einen der ausländischen Spieler anzutreten. In dieser Liga ist das schon eine Seltenheit.“ Max Mühlemeyer ist vom THC Altona-Bahrenfeld zum KHTC zurückgekehrt. Nicht mehr dabei ist Patrick Michalski, der nun für den TC Blau-Weiß Neuss aufschlägt. Die Kahlenberger starten am Samstag mit einem Heimspiel in die Saison. Um 14 Uhr beginnt die Partie gegen die Dinslakener TG Blau-Weiß.

MTV Kahlenberg startet am 6. Mai gegen Oberkassel

In der Parallelgruppe kämpft der MTV Kahlenberg um Punkte. Die Mülheimer starten erst am Samstag, 6. Mai, mit einem Heimspiel gegen Grün-Weiß Oberkassel in die Spielzeit. „Laut der Meldelisten sind wir in einer starken Gruppe gelandet. Wir peilen den Klassenerhalt an“, verrät MTV-Kapitän Daniel Nix. Das Grundgerüst der Mannschaft bildet erneut das junge Quartett bestehend aus Liam Schiemann, Tim Schölich, Damian Zyga und Alexander Borgards.

In der 2. Verbandsliga spielen in dieser Saison drei Mülheimer Teams: der MTV Kahlenberg und der KHTC II bei den Damen sowie der TC Raadt bei den Herren.

