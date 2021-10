Zehn starke Minuten reichen HSG Mülheim/Styrum II zum Sieg

Mülheim. Das eher schwache Landesliga-Spiel gegen die DJK Altendorf 09 endet 33:24. Ein Spieler aus der vierten Mannschaft übernimmt Verantwortung.

HSG Mülheim-Styrum II - DJK Altendorf 09 33:24 (11:10). Die Reserve der HSG Mülheim-Styrum hat gegen die DJK Altendorf 09 die nächsten Saisonpunkte eingefahren. Sie gewinnt ein insgesamt schwaches Landesligaspiel mit 33:24. Weil die HSG anfangs vor allem in der Abwehr noch die nötige Ernsthaftigkeit vermissen lässt, kann sie sich erst in der zweiten Halbzeit entscheidend absetzen.

Die Mülheimer kamen vor heimischem Publikum an der Sporthalle Von-der-Tann-Straße nicht gut in die Partie. Die ersten zehn Minuten bleibt das Spiel ausgeglichen bis sich die Hausherren das erste Mal mit vier Toren absetzen können (7:3).

HSG Mülheim-Styrum: Pelikan übernimmt Verantwortung

Dann aber ließen sie die Altendorfer selbst wieder ins Spiel kommen, weil sie vorne ihre klaren Torchancen nicht nutzten. Symptomatisch dafür war unter anderem, dass nach zwei vergebenen Strafwürfen der 49-jährige Michael Pelikan, der aus der vierten Mannschaft ausgeholfen hatte, die Verantwortung vom Siebenmeterpunkt übernahm und die HSG wieder mit 8:5 in Führung brachte.

Aber auch in der Deckung stimmte die Einstellung nicht. Weil sie nicht richtig zupackten, kamen die „09er“ immer wieder unbedrängt zum Wurf oder konnten durch einfache Körpertäuschungen die Mülheimer Abwehr überwinden. So schaffte Altendorf bis zu Pause den Anschluss (10:11) und glich kurz nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Hälfte sogar aus (11:11).

11:11-Ausgleich weckt Heimteam auf

Dies schien die Gastgeber dann aber doch wachzurütteln. Durch einen 5:0-Lauf setzten sie sich schnell auf 16:11 ab und ließen sich in der zweiten Halbzeit den Vorsprung nicht mehr aus der Hand nehmen. Allerdings spielte ihnen wohl auch in die Karten, dass den Altendorfern zusehends die Kräfte schwanden.

Denn diese mussten wegen einer Roten Karte für Sebastian Schneider nach einem Foul an Mülheims Mohammed Abo Shokor in der ersten Halbzeit ohne Auswechselspieler agieren. So kann die HSG trotz des am Ende deutlichen 33:24-Erfolgs mit ihrem Auftritt nicht zufrieden sein. „Heute haben gute zehn Minuten für den Sieg gereicht“, bilanziert HSG-Trainer Bernd Reimers.

HSG: Justen, Teuffer - L. Görgens (7/1), Best (7), Abo Shokor (3), Krusenbaum (7), Reimers, Ambe (2), Diehm (4), Pelikan (3/1), Kossmann, Henn.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim