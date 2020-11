Mülheim. Endlich wieder Turniere. Badminton-Ass Yvonne Li hat gleich zwei gespielt – und jeweils viel Erfolg gehabt. Davon erzählt sie in ihrer Kolumne.

Der Oktober startete mit dem ersten Turnier seit der „Coronapause“, den Denmark Open. Das ist ein Turnier der zweithöchsten Kategorie der World Tour, bei dem normalerweise die absolute Weltspitze antritt. Coronabedingt gab es jedoch viele Absagen, speziell viele asiatische Spieler sind nicht angereist. Bei der Auslosung hatte ich etwas Glück, da die an eins gesetzte Japanerin kurzfristig auch abgesagt hat.

Meine Erwartungen waren eher begrenzt, da ich noch bis kurz vor Start des Turniers mit Knieschmerzen zu kämpfen hatte. Dadurch gelang es mir relativ entspannt ins Turnier zu starten, obwohl ich wusste, dass die Chance, bei einem so großen Turnier weit zu kommen, da war.

Im Halbfinale wartete die Olympiasiegerin aus Spanien

Es gelang mir mit viel Kampf, mich bis ins Halbfinale zu spielen, wo ich dann auf die dreifache Weltmeisterin und amtierende Olympiasiegerin Carolina Marin aus Spanien traf. Im ersten Satz wurde es zum Ende hin eng, jedoch hatte ich am Ende in zwei Sätzen das Nachsehen.

Zwei Wochen später fand mit den SaarLorLux-Open das Heimturnier in Saarbrücken statt. Bedingt durch einen Bundesligaspieltag am Sonntag vorher gestaltete sich die Anreise nach Saarbrücken etwas umständlich.

Komplizierte Anreise nach Saarbrücken – danach lief es nach Plan

So nahmen ein paar Teamkollegen und ich den Flug abends aus Hamburg nach Saarbrücken, aufgrund von technischen Problemen landeten wir aber plötzlich in Luxemburg, was schließlich zu einer Ankunft um ein Uhr morgens im Hotel führte.

Von den Strapazen konnte ich mich gut erholen und spielte letztlich ein solides Turnier. Besonders erfreut war ich über den Sieg gegen Line Kjaersfeldt aus Dänemark, gegen die ich zuvor zwei mal das Nachsehen hatte. Nach fünf abgewehrten Matchbällen im zweiten Satz gelang es mir das Spiel in letzter Sekunde zu drehen und in drei Sätzen zu gewinnen.

Zu wenig Tempo im Finale

Im Finale kam ich mit dem aggressiven Spiel der Schottin Kirsty Gilmour nicht zurecht und war besonders im ersten Satz zu passiv. Der zweite Satz gestaltete sich offen, es reichte aber nicht. Schade, dass ich in der entscheidenden Phase nicht mein Tempo anziehen konnte und am Anfang einen schlechten Start erwischt habe. Da die nächsten Turniere abgesagt wurden, steht jetzt erst einmal wieder ein Trainingsblock an.

Yvonne Li, geboren am 30. Mai 1998, ist aktuell die beste deutsche Badmintonspielerin. Sie möchte zu Olympia, „weil es die größte Sportveranstaltung der Welt ist“.

