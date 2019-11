Mülheim. Die Mülheimerin Yvonne Li erzählt in ihrer Kolumne Road to Tokio von ihrem Duell mit der Weltranglistenersten und dem Heimturnier in Saarbrücken.

In den vergangenen Wochen standen viele Turniere in Europa an. Dabei hatten die French Open in Paris einen besonderen Höhepunkt zu bieten. Ich durfte gegen die Weltranglistenerste spielen. Und habe sogar einen Satz gewonnen.