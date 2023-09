Wie Tura Dümpten in die Nordrheinliga gekommen ist

Mülheim. Unter kuriosen Umständen ist die A-Jugend von Tura Dümpten in die Nordrheinliga gerutscht – und steht dort am Wochenende vor dem Spitzenspiel.

Der Handball-Nachwuchs der DJK Tura 05 Dümpten hat in der Nordrheinliga einen perfekten Saisonstart hingelegt.

Die weibliche A-Jugend hat alle drei Partien gewonnen. Am kommenden Wochenende kommt es nun zum Spitzenspiel mit dem ebenfalls noch verlustpunktfreien TV Aldekerk II.

Tura Dümpten ist sehr gut in die Saison gestartet

„Wir sind super in die Saison gestartet. Nach dem Kantersieg gegen den Neusser HV in der vergangenen Woche mit 37:10, wollten wir gegen den HSV Wegberg gleich nachlegen“, erklärte DJK-Trainerin Leonie Reiter. Gesagt getan: Die Mannschaft kam vor heimischem Publikum in der Sporthalle an der Boverstraße gegen Wegberg gleich gut in die Partie. Trotz einiger liegengelassener Chancen konnte sie sich schnell auf 4:1 absetzen. Danach allerdings war das Dümptener Spiel kurzzeitig zu hektisch. Die Turanerinnen vergaben im Angriff zu viele Bälle und auch in der Abwehr passte die Zuordnung nicht. Wegberg nutzte diese Chance und glich in der 13. Minute zum 7:7 aus.

Der Ausgleich war für die Dümptenerinnen dann aber der nötige Weckruf, sie legten die sprichwörtliche Schüppe drauf. Die Gastgeberinnen überzeugten nun mit gutem Zusammenspiel und erarbeiteten sich bis zur Pause eine 17:12-Führung. „Im zweiten Durchgang haben wir dann nochmal den Turbo gezündet“, war Trainerin Reiter zufrieden.

Denn die „05erinnen“ gewannen durch aufmerksame Abwehrarbeit nun einige Bälle und konnten diese im Tempogegenstoß in Tore verwandeln. Am Ende stand ein souveränes 37:25 auf der Anzeigetafel. Beste Werferinnen waren Nele Poger mit neun, Elea Marie Schürmann mit acht und Sophie Morys mit sieben Treffern.

Beste Offensive der Liga wartet auf Tura Dümpten

Am Wochenende wird mit dem TV Aldekerk II allerdings nochmal ein ganz anderes Kaliber auf die Dümptenerinnen warten. Der Turnverein hat nicht nur ebenfalls alle drei bisherigen Partien gewonnen, sondern sich dabei auch schon ein beeindruckendes Torverhältnis von +112 Treffern erspielt. Zum Vergleich: Tura hat ein Verhältnis von +39 Toren. „Wir erwarten ein schweres Spiel mit viel Tempo“ so Reiter.

Dass die Turanerinnen in dieser Saison in der Nordrheinliga spielen, ist dem Umstand geschuldet, dass es in der A-Jugend gar keine Oberliga gibt. „Eine offizielle Info dazu gab es nicht. Es werden wohl zu wenig Mannschaften Nordrheinliga und zu viele Oberliga gemeldet haben“, sagt DJK-Trainerin Reiter. In der Folge hat der Verband alle überregional gemeldeten und qualifizierten Mannschaften auf zwei Nordrheinliga-Staffeln verteilt. Die Dümptenerinnen treffen dabei nun unter anderem auf den Nachwuchs des HSV Solingen-Gräfrath, des HSV Überruhr und des HC TV Rhede.

