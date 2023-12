Weihnachtsrenntag: Kulthengst Woody Wood zurück in Mülheim

Mülheim Einst war Woody Wood ein eher durchschnittliches Pferd. Doch wegen einer besonderen Eigenschaft wurde er auf den Rennbahnen bekannt.

Dass Rennpferde zur Höchstform auflaufen, weil sie Rufe mit ihrem Namen hören, ist selten. Beim fünfjährigen Wallach „Woody Wood“ hat sich das zu einem Markenzeichen entwickelt. Der Shootingstar, der in der Jugend bei Yasmin Almenräder am Raffelberg trainiert wurde, kehrt beim Weihnachtsrenntag am 26. Dezember erstmals nach Mülheim zurück.

Es ist ein doppeltes Heimspiel, denn der Fünfjährige gehört Marc Hübner, Vizepräsident beim Rennclub Mülheim, der seinen Schützling unter anderem über eine Facebookseite mit mehr als 1000 Followern promotet.

„Er war rückwärts schneller als vorwärts“

„Er ist eigentlich ein totales Durchschnittspferd, kein Derbysieger oder sowas“, sagt Hübner. Anfangs sei er rückwärts schneller als vorwärts gewesen, scherzt der Besitzer. 2021 war ein vierter Platz das höchste der Gefühle.

Beim Frühjahrsmeeting 2022 in Baden-Baden gelang plötzlich der erste Sieg, weil viele Fans „Woody Wood“ lauthals mit seinem Namen anfeuerten. Der Coup wiederholte sich einen Monat später in Düsseldorf. In seiner neuen Heimat Köln folgte später im Jahr noch ein dritter Sieg.

„Das Pferd wird jetzt ein Star, jeder kennt ihn“, meinte nach den beiden Siegen auch der niederländische Start-Jockey Adrie de Vries. „Woody, Woody, Woody – da hört er drauf. Die Anfeuerung habe ich selbst auf dem Pferd gehört“, so der Top-Reiter.

De Vries könnte recht behalten, schließlich wurde „Woody Wood“ in einem Facebook-Forum bereits zum „Kulthengst 2023“ gekürt.

Neun Rennen am zweiten Weihnachtstag

Marc Hübner forciert den Hype um sein Rennpferd und versprach beim Start in diese Saison in Baden-Baden allen Kindern ein Eis, wenn sie „Woody Wood“ auf einen der drei ersten Plätze schreien würden. Mission erfüllt. Von Platz sechs oder sieben stürmte der Wallach auf den letzten 300 Metern noch nach ganz vorne. „Es ist einfach cool, dass er so auf seinen Namen hört, dadurch bekommen die Leute einen Bezug zu ihm“, so der Essener.

Auch in Mülheim verteilt Hübner am 26. Dezember Fähnchen im Woody-Wood-Design an die Kinder sowie Lebkuchenherzen, die in den Stallfarben pink und hellblau speziell produziert wurden. Insofern könnte der Start des Fünfjährigen, der in Dortmund auf der Sandbahn zuletzt Zweiter wurde, ein echtes Highlight neben dem mit 52.000 Euro dotierten BBAG-Auktionsrennen über 2.000 Meter werden.

Insgesamt stehen am zweiten Weihnachtsfeiertag acht Rennen auf dem Programm. Das erste davon um 11.05 Uhr. Einlass am Mülheimer Raffelberg ist ab 10 Uhr.

