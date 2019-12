Weihnachtsrenntag: Champion reitet vor Mülheimer Publikum

Es weihnachtet sehr auf der Mülheimer Rennbahn am Raffelberg. Denn nach 22 Jahren kehrt der einst so beliebte Weihnachtsrenntag am 26. Dezember an die Ruhr zurück.

„Der Renntag am zweiten Weihnachtstag in Mülheim war früher Kult und soll es wieder werden“, sagt Günther Gudert, Vizepräsident im Rennclub Mülheim.

Acht Rennen ab 11.30 Uhr

Er und sein Team haben acht Rennen auf die Beine gestellt. Das erste steigt um 11.30 Uhr. Die winterlich geschmückte Bahn öffnet aber schon um 11 Uhr ihre Pforten für die Besucher.

Höhepunkt ist ein Marathonrennen über 3250 Meter, das mit 10.000 Euro dotiert ist. Es wird als vorletzte Prüfung um 14.40 Uhr gelaufen. Der Renntitel „The Tiger Rennen“ könnte nicht passender sein, denn mit dem sechsjährigen Wallach „The Tiger“ tritt der Sieger des Silbernen Bandes der Ruhr vom 2. November erneut am Raffelberg an.

Trainerin reist extra von der Ostsee aus an

Trainerin Anna Schleusner-Frühriep reist extra von der Ostsee an die Ruhr und setzt dabei wiederum auf die im Saarland lebende Schweizerin Sibylle Vogt, die „The Tiger“ schon einmal zum Sieg steuerte. Als schärfster Konkurrent wird Tirano von Trainer Waldemar Hickst gehandelt. Alexander Pietsch sitzt im Sattel.

Freuen dürfen sich die Turf-Fans auch auf Deutschlands Champion-Jockey, der an der goldenen Armbinde zu erkennen sein wird. Mit 108 Siegen hat Bauryzhan Murzabayev erstmals seit 2007 wieder die Schallmauer von 100 Siegen in einem Jahr durchbrochen. Der 27-jährige Kasache lieferte sich ein enges Rennen um das Championat mit Maxim Pecheur, der aber keine Winterrennen mehr angenommen hat. Das Duell um die Krone der deutschen Jockeys ist also entschieden.

Champion reitet für Mülheimer Trainerin

Murzabayev ist am zweiten Weihnachtstag gleich siebenmal im Einsatz, meistens für die Raffelberger Trainerin Yasmin Almenräder. Der ein oder andere Heimsieg liegt also in der Luft. Fünf Starter führt die heimische Trainerin auf die Bahn. Daneben sind auch Marian Falk Weißmeier (2), Marcel Weiß, Ralph Schaaf und Bruce Hellier (je 1) mit ihren Schützlingen vertreten.

Am Raffelberg verabschieden sich der noch amtierende Champion Andrasch Starke und sein Kollege Filip Minarik vorübergehend vom deutschen Publikum. Beide sind im Winter in Japan aktiv.

10.000 für den richtigen Tipp in der Viererwette

Im fünften Rennen um 13.40 Uhr gibt es für den Gewinner der Viererwette eine garantierte Gewinnausschüttung von 10.000 Euro. Wer nicht das nötige Glück hatte, kann mit seinen Wettnieten noch an einer Verlosung teilnehmen und zahlreiche Preise wie Hotelgutscheine oder eine Jahreskarte für die neun Renntage im Jahr 2020 gewinnen.