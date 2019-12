Vorjahressieger ist beim Rennbahn-Crosslauf nicht zu stoppen

Eyob Solomun lehnte entspannt an einem Zaun am Rande der Raffelberger Galopprennbahn. Dass der 26-jährige gerade einen Crosslauf über 8,3 Kilometer gewonnen hatte, war ihm kaum anzumerken. Die Siegerin des 16. Rennbahn-Crosslaufs wirkte da schon deutlich abgekämpfter, schließlich war sie am Sonntag im doppelten Einsatz. Sie wird wiederkommen.

Kurz vor dem Hauptlauf setzte über dem Raffelberg der Regen ein. Peter Degener, Vorsitzender von Marathon Mülheim, trug es aber mit Fassung. Schließlich war die Zahl der Voranmelder so hoch wie schon lange nicht mehr. „Insgesamt ist das Wetter stabil geblieben. Am Samstag gab es ja noch Horrormeldungen“, sagt der Organisator. Der Wetterbericht wird dem Veranstalter einige Nachmelder gekostet haben.

Titelverteidiger setzt sich nach wenigen Metern ab

Bei der Frage nach den Favoriten für den Hauptlauf zuckte Moderator und Laufsportexperte Andreas Menz noch mit den Schultern. Doch ein Blick auf die erste Startreihe reichte aus, um den ersten Anwärter auf den Sieg auszumachen: Eyob Solomun, Vorjahressieger und im Sommer Gewinner des Ruhrauenlaufs.

Der 26-Jährige aus Eritrea läuft für das Ayyo-Team Essen und war von Beginn an auf und davon. „Ich habe alles gegeben – aber keine Chance“, sagte der Zweitplatzierte Sebastian Schär, als er über eine Minute hinter Solomun ins Ziel gekommen war. Der Sieger selbst lobte die Bedingungen. „Letztes Jahr war es viel schwieriger“, sagte er.

Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen 1 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Insgesamt knapp 200 Läufer starten beim 16. Rennbahn-Crosslauf in Mülheim an der Ruhr über Distanzen von 4100 oder 8300 Meter.

2 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Es geht auch durch den Führring.

3 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Murat Celik vom Ayyo Team Essen gewinnt das Rennen über 4100 Meter...

4 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen ... und jubelt.

5 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Jule Prins vom Ski-Keller Kaulert gewinnt die Frauen-Wertung des Rennen über 4100 Meter - und später auch noch die über 8300 Meter.

6 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Jockey Fabian Weißmeier (l.) belegt den 13. Platz.

7 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Jockey Fabian Weißmeier

8 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Jockey Fabian Weißmeier

9 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Wie in vielen Jahren zuvor mussten die Crossläufer auch beim 16. Rennbahn-Crosslauf das vom Regen aufgeweichte Geläuf meistern.

10 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Geschafft :-)

11 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Aufwärmen für den Staffellauf im Hauptrennen.

12 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Mutrat Celik vom Ayyo Team Essen, der das 4100-Meter-Rennen gewonnen hat, lacht bei der Siegerehrung mit den bestplazierten Frauen Jule Prins (7., mitte), Kristin Mersmann (l.) und Rebecca Eisenberg (r.).

13 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Moderator Andreas Menz interviewt nach dem Rennen über 4100 Meter die teilnehmenden Jockeys Fabian Weißmeier (13. Platz, m) und Vlatislav Korytar (18.)

14 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Start zum Hauptrennen über 8300 Meter.

15 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

16 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

17 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

18 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

19 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Vorjahressieger Solomun Eyob vom Ayyo Team Essen setzt sich schnell an die Spitze...

20 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Solomun Eyob

21 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Wie im Vorjahr gewinnt Solomun Eyob überlegen.

22 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Sebastian Schär läuft auf Platz 2.

23 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Sieger Solomun Eyob vom Ayyo Team Essen und der Zweite Sebastian Schär umarmen sich nach dem Rennen.

24 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

25 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Jule Prins vom Ski-Keller Kaulert gewinnt auch die Frauenwertung des Hauptrennens über 8300 Meter.

26 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

27 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Danach umarmt sie ihren Mann Marc, der den 5. Platz belegt.

28 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

29 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Issa Harrou (3. Platz.) und Muharrem Yilmaz (4.) vom Ayyo Team Essen gehen gemeinsam über die letzte Hürde aus Strohballen.

30 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Dann laufen sie gemeinsam ins Ziel.

31 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

32 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Insgesamt knapp 200 Läufer starten am Sonntag, 08.12.2019, beim 16. Rennbahn-Crosslauf in Mülheim an der Ruhr über Distanzen von 4100 oder 8300 Meter.

33 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

34 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

35 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

36 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

37 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

38 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

39 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

40 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

41 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

42 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

43 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

44 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

45 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

46 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

47 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

48 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen

49 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Die Jugendstaffel des Styrumer TV (m) gewinnt die Staffelwertung der Nachwuchsläufer.

50 / 50 Rund 200 Läufer trotzen dem Dauerregen Jule Prins und Solomon Eyob (beide mitte) freuen sich über ihre Siege im Hauptrennen über 8300 Meter. Platz 2 belegen Sebastian Schär und Silke Niehues (l.), Platz 3 Issa Harrou und Tanja Lenz (r.).

„Ringkampf“ um den dritten Platz

Während die ersten beiden Plätze schnell vergeben waren, lieferten sich Issa Harrou und Muharrem Yilmaz, die beiden Teamkollegen vom Ayyo-Team Essen, ein Duell um Platz drei. Am Ende wollten sie Hand in Hand über die Ziellinie laufen, doch die letzten Meter sind beim Rennbahn-Cross als schmaler Durchgang mit Flatterband abgesperrt. „Jetzt müsst ihr euch dünne machen“, scherzte Moderator Menz. Nach einem kurzen „Ringkampf“ schob Yilmaz seinen Kameraden zuerst über die Linie.

Auf dem siebten Gesamtrang kam die Siegerin Jule Prins ins Ziel. Sie hatte zuvor schon den 4,1-km-Lauf gewonnen. „Dadurch wusste ich, dass ich es lockerer angehen muss, denn jetzt musste ich die Runde ja viermal laufen“, schmunzelte die Gewinnerin. „Die lange Gerade war bei dem Wind und dem Regen schon nicht ohne“, sagte Prins. Die Bodenverhältnisse waren in ihren Augen in Ordnung. „Ich wäre aber am liebsten mit Spikes gelaufen“, verriet sie. Nächstes Jahr ist sie wieder dabei. „Das ist eine sehr coole Strecke.“

Außenbahn wird für Weihnachten geschont

Um die Bahn für den Weihnachtsrenntag am 26. Dezember zu schonen, mussten die Läufer die Innenbahn benutzen. Dazu wurde der Start hinter das Waagegebäude verlegt, über Grasmatten ging es dann einmal schräg über die Außen- auf die Innenbahn. „Die Grasbahn habe ich ganz schön unterschätzt“, gesteht Fabian Xaver Weißmeier, der als einer von zwei Jockeys am Rennen über 4,1 Kilometer teilnahm. Jetzt weiß er, wie sich sonst die Galopper fühlen.

Für den früheren Fünfkämpfer war es der erste Crosslauf. Nachdem ein Start beim Galopprennen in Neuss nicht zustand kam, sagte er kurzfristig zu. „Ich bin zwar nicht ganz zufrieden, aber ich bin unter 20 Minuten geblieben“, sagte Weißmeier. Das Ziel für nächstes Jahr: Eine Jockey-Staffel.