Vor Generalprobe: Diese Schlüsse zieht der Uhlenhorst-Coach

Mülheim. Der HTC Uhlenhorst hat Royal Uccle Sport aus Belgien geschlagen. Welche Aufgaben das Team nun bei der Generalprobe gegen Oranje Rood hat.

Mit dem 1:0 im Testspiel gegen den belgischen Erstligisten Royal Uccle Sport war Thilo Stralkowski, Trainer des HTC Uhlenhorst, unter dem Strich zufrieden.

Für die Generalprobe am kommenden Wochenende beim niederländischen Top-Klub HC Oranje Rood hat er noch einige Aufgaben identifiziert.

HTC Uhlenhorst: Offensivspieler noch nicht immer top

Henrik Mertgens war es, der den Siegtreffer für den Rekordmeister aus Mülheim erzielt hat. „Spielerisch war ich zufrieden, wir hatten die besseren Chancen“, stellte Thilo Stralkowski nach dem knappen Sieg fest. Aber: „Unser Offensivspiel war nicht über 60 Minuten top. Es gibt immer noch Bereiche, in denen wir zulegen müssen“, so Stralkowski.

Weitere Berichte zum Feldhockey in Mülheim

Allerdings fehlten auch immer noch die vier EM-Fahrer Lukas Windfeder, Moritz Ludwig, Timm Herzbruch und Malte Hellwig, die mit dem Nationalteam in Mönchengladbach den vierten Platz belegten. „Ich hoffe, dass die Jungs, die jetzt noch gefehlt haben, bald fit dazu kommen“, so Stralkowski. Am 10. September beginnt für die Uhlenhorster die neue Saison.

HTC Uhlenhorst: Diese Kritik äußert der Trainer

Bis dahin steht noch ein letztes Testspiel gegen Oranje Rood aus den Niederlanden an. „Wir müssen unser Defensivverhalten und auch das individuelle Verteidigen noch verbessern“, weiß Stralkowski, worauf es in der Generalprobe ankommen wird. Denn: Die Royal Uccle Sport erspielte sich eine Vielzahl von Ecken. „Das ist ein kleiner Kritikpunkt, dass wir so viele zugelassen haben“, so Stralkowski.

Er lobte Felix Damberger im Tor für seine Paraden und Jonas Seidemann, der als erste Welle die Ecken ablief. Auch das war eine Erkenntnis aus dem Spiel gegen den belgischen Erstligisten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim