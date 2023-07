Viktoria Mülheim und RWW sagen Mülheimer Ruhrauenlauf ab

Mülheim. Zu wenige Anmeldezahlen, zu viel Konkurrenz. Der 26. Ruhrauenlauf wird abgesagt. Was die Veranstalter von Viktoria Mülheim stattdessen planen.

Die für den 26. August geplante 26. Auflage des RWW Ruhrauenlaufs in Mülheim fällt aus. Dazu haben sich der ausrichtende TSV Viktoria 1898 Mülheim und die RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft entschieden.

„Die Vorbereitungen liefen schon auf Hochtouren, damit der Lauf wieder zu einem großen Sport- und Familienfest wird. Leider liegen uns bis jetzt zu wenige Anmeldungen vor. Bei den letzten Läufen vor Corona waren es zu diesem Zeitpunkt bereits 80 Prozent mehr“, bedauert Dirk Winkelmann, Vorsitzender des TSV Viktoria.

Mülheim: Veranstalter rätseln über die Gründe

„Ob es an dem neuen Austragungsort mit neuem Start-/Zielbereich, an der geänderten Laufstrecke oder der zeitlichen Nähe zu anderen Laufveranstaltungen liegt, können wir nur vermuten“, ergänzt Ramon Steggink von der RWW. So findet der 7. Mülheimer Firmenlauf etwa am 16. August nur zehn Tage vor dem geplanten Ruhrauenlauf statt.

Bisher wurde der RWW-Ruhrauenlauf traditionell auf der Sportanlage an der Mintarder Straße veranstaltet. In diesem Jahr mussten die Organisatoren einen anderen Austragungsort suchen. Einzig das Stadthallengelände bot sich dafür an. Allerdings wären die Kosten für die Nutzung des Stadthallengartens und des Foyers (für Umkleidemöglichkeiten und Toiletten) neben weiteren Gebühren so hoch gewesen, dass bei einer zu geringen Teilnehmerzahl das finanzielle Risiko für die Veranstalter nicht mehr tragbar gewesen wäre.

2024 soll der Ruhrauenlauf wieder stattfinden

Stattdessen soll nun ein Sport- und Familienfest organisiert werden. „Das soll natürlich kein Ersatz für den RWW-Ruhrauenlauf sein, sondern ein Fest für Groß und Klein – egal ob jemand sportlich begeistert ist oder einfach einen bunten Nachmittag verbringen möchte“, so Dirk Winkelmann.

Der Ruhrauenlauf, der bereits in den vergangenen drei Jahren ausgefallen war, soll dann im kommenden Jahr wieder stattfinden – am 31. August. Die Anmeldung wird ab dem Frühjahr möglich sein.

