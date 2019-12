VfR Saarn verpasst vier Punkte am Doppelspieltag

Der VfR Saarn hat sich in seinen beiden Spielen am Wochenende sehr unterschiedlich präsentiert. Gegen den Tabellenletzten TV Ratingen II am Samstag zeigten die Saarner eine schwache Leistung und unterlagen mit 23:28 (12:15). Vor heimischen Publikum am Sonntag gewannen die Mülheimer gegen die stärker einzuschätzende HSG Gerresheim mit 31:24 (17:11) und konnten ihren Coach ein Stück weit versöhnlich stimmen.

„Damit haben wir so gerade noch das Schlimmste verhindert“, sagte Carsten Quass. Gegen die Ratinger Reserve waren es vor allem die vielen einfachen Fehler, die den VfR zu Fall brachten. Die Gastgeber nahmen von Beginn an Rückraumspieler Benedikt Linssen per Manndeckung aus dem Spiel. „Normalerweise haben wir mittlerweile genug Lösungen für diese 5:5-Situation“, ärgerte sich Quass.

Einladungen zum Tempogegenstoß

Aber statt dies auszuspielen, passten die Mülheimer vier oder fünf Mal direkt den Gegenspieler an und luden ihn damit gleich zum Tempogegenstoß ein. Aber auch mit der Abwehrleistung war der Coach alles andere als zufrieden. „Ratingen hatte eigentlich nur zwei echte Rückraumwerfer, aber wir haben da trotz der 5:1-Deckung noch viel zu defensiv gestanden“, so Quass. So schaffte Saarn zwar in der 50. Minute den Anschluss (21:22), am Ende hatte Ratingen aber die Nase vorn.

Gegen Gerresheim hingegen war das Quass-Team von Beginn an wach. Auch die Abwehr stand besser. So konnten sich die Saarner frühzeitig absetzen. Schon nach zwölf Minuten stand es 9:3 und die Gerresheimer konnten den Hausherren im weiteren Verlauf nicht mehr gefährlich werden. Ein Sonderlob gab es für Jonas Krusenbaum, der zwei gute Spiele machte und zwölf Treffer erzielte, sowie für den in beiden Partien starken Torhüter Marcel Schneider.

TV Ratingen II - VfR Saarn 28:23 (15:12)

VfR: Schneider - Krusenbaum (6), Cordes, Mailand (1), Benkert (3), Humbeck, Linssen (5/4), Krause, Kaiser (3), Rotthäuser, Neukirch, Wolf, Schmidt (5)

VfR Saarn - HSG Gerresheim 31:24 (17:11)

VfR: Schneider - Krusenbaum (6), Cordes, Kilgast (4), Mailand (3), Benkert (2), Linssen (13/3), Krause (2), Humbeck, Neukirch, Rotthäuser (1), Wolf, Schmidt