VfR Saarn steht in der Landesliga weiter ganz oben

Mülheim. Der VfR Saarn fährt den vierten Sieg ein und bleibt Spitzenreiter. Gänzlich zufrieden war Trainer Carsten Quass dennoch nicht.

Der VfR Saarn bleibt in der Handball-Landesliga Spitzenreiter. Die Saarner waren auch im vierten Spiel gegen die DJK Grün-Weiß Werden erfolgreich und gewannen 25:19 (12:8).

Trotz des Siegs war VfR-Saarn-Trainer Carsten Quass mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht nur zufrieden. „Das Ergebnis ist zwar ganz ordentlich gegen Werden, aber es war insgesamt kein gutes Spiel von uns“, sagte der Coach.

So hatten die Saarner vor allem in der Anfangsphase Schwierigkeiten, den wurfstarken Rückraum der Werdener in den Griff zu bekommen. „Die haben uns zu Beginn richtig das Leben schwer gemacht“, ärgert sich Quass. So führten die Grün-Weißen sogar zwischenzeitlich auch mal mit zwei Toren (4:2). Erst nach rund 20 Minuten konnten sich die Hausherren erstmals deutlicher auf 11:7 absetzen. Diese Vier-Tore-Führung nahm der VfR dann auch mit in die Halbzeitpause.

Saarner wissen, woran sie noch arbeiten müssen

In der zweiten Hälfte verkürzten die Gäste aus Essen dann noch mal auf 12:10, denn die Mülheimer spielten zeitweise vorne zu überhastet und ließen den Ball nicht schnell genug laufen, um Bewegung in die defensive Werdener 6:0-Abwehr zu bringen. Für Quass nach den deutlichen Siegen in den ersten drei Partien ein kleiner Dämpfer zur richtigen Zeit. „Daran müssen wir auf jeden Fall noch weiter arbeiten“, so der Saarner Coach.

Trotz dieser Leichtfertigkeiten im Angriff spielten die Saarner am Ende dann doch ihre konditionelle Überlegenheit aus und bauten ihren Vorsprung auf in der Spitze sieben Tore aus (21:14). „Es sah dann auch nicht mehr so aus, als würden wir das aus der Hand geben“, so Quass. Bester Saarner Werfer war Thimo Kilgast, der nicht nur in der ersten Welle schnell vorne war, sondern auch von seinem Rückraum gut in Szene gesetzt wurde.

So spielten die Handballer des VfR Saarn

VfR: Wortberg, Klausing, Mombour - Linssen (3), Minten (1), Kilgast (9), Krusenbaum (2), Stegemann, Neukirch (4/2), Graf (1), Benkert (1), Kaiser (1), Rotthäuser (1), Cordes (2)

