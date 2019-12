VfR Saarn lässt gegen Spitzenreiter zu viele Chancen liegen

Der VfR Saarn hat beim Tabellenführer Tus Lintorf II nur knapp mit einem Tor (24:25) verloren. Dabei machten es die Saarner bis zur letzten Sekunde spannend. Aber eine schlechte Chancenverwertung verhinderte am Ende, das für die Hausherren etwas Zählbares heraussprang.

Dabei kamen die Saarner eigentlich nicht gut ins Spiel. „Uns hat am Anfang noch die richtige Einstellung gefehlt“, ärgerte sich Trainer Carsten Quass. Drucklos blieb seine Mannschaft im Positionsspiel und ließ den nötigen Mumm vermissen. Nach zehn Minuten lagen sie 2:6 hinten. Zwar zeigten die Lintorfer auch nicht gerade ihr bestes Spiel, aber der VfR machte insgesamt zu viele technische Fehler und es den Gästen damit leicht.

Nur drei Tore Rückstand zur Pause

So blieb es lange Zeit bei dem Abstand von vier oder fünf Toren. Erst gegen Ende der ersten Hälfte konnten die Gastgeber sich wieder etwas herankämpfen. Allerdings standen die Lintorfer zu dem Zeitpunkt auch nur noch mit drei Spielern auf dem Feld. Zur Pause trennten beide Mannschaften noch drei Tore (12:15).

In der zweiten Hälfte präsentierte sich der VfR besser. Grundstein dafür war auch die gute Leistung von Keeper Marcel Schneider. „Marcel hat uns gut im Spiel gehalten“, lobt auch Trainer Quass. Aber auch das Tempospiel nach vorne lief besser, so dass der Rückstand abschmolz. Den Anschluss schaffte Saarn in der 40. Minute (18:19) und blieb Lintorf von nun auf den Fersen. Allerdings verpassten es die Saarner, in den entscheidenden Momenten den Ball reinzumachen, so dass die Gäste immer wieder vorlegen konnten.

Kilgast scheitert am Keeper

Benedikt Linssen bewahrte dann 1,5 Minuten vor dem Ende vom Siebenmeterpunkt die Nerven und traf zum 24:25. Die Gäste konnten ihren darauffolgenden Angriff nicht nutzen und verschafften dem VfR damit nochmal die Ausgleichschance. Da waren noch 40 Sekunden auf der Uhr. Saarn nahm den Torhüter zugunsten des siebten Feldspielern heraus. Allerdings zeigten die Unparteiischen früh Zeitspiel an, was den VfR unter Druck setzte. Dennoch kamen sie noch zum Wurf, aber der Lintorfer Torhüter wehrte den Ball von Thimo Kilgast ab und sichert seinem Team damit den Sieg.

VfR Saarn - Tus Lintorf II 24:25 (12:15)

VfR: Schneider, Wortberg - Linssen (6/1), Schmidt (5), Kilgast (1), Wolf (2), Krusenbaum (4), Humbeck, Benkert (1), Cordes (3), Mailand, Minten, Rotthäuser, Neukirch (2/2)