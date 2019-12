Nichts zu holen war für die Landesliga-Handballer des VfR Saarn bei Bayer 05 Uerdingen. Sie unterlagen mit 25:30 und konnten dabei nicht an ihre zuletzt guten Leistungen anknüpfen.

Deshalb geht für VfR-Trainer Carsten Quass die Niederlage auch in der Höhe in Ordnung. „Uns haben heute vorne wie hinten die nötigen Prozentpunkte gefehlt“, kritisiert er.

So gerieten die Saarner in Uerdingen schnell ins Hintertreffen, nach ein paar Minuten stand es 1:5. Der Mülheimer Landesligist brauchte bis zur 23. Minute, um den Rückstand auf zwei Tore zu verkürzen (10:12). Näher ran kamen sie in der ersten Halbzeit allerdings nicht, denn dem gesamten Saarner Angriff fehlte es an der nötigen Durchschlagskraft.

Hoffnung keimt nach fünf Minuten auf

„Es wurde insgesamt zu wenig gesprochen in der Deckung“, fand der Saarner Trainer Carsten Quass. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

In den ersten fünf Minuten nach der Pause keimte dann doch nochmal etwas Hoffnung auf, denn dem VfR gelang gleich zwei Mal der Anschlusstreffer (16:17 und 17:18). Doch das war nur eine Momentaufnahme. Denn auch der Saarner Abwehr fehlte das „Für- und Miteinander“. „Es wurde insgesamt zu wenig gesprochen in der Deckung“, so der Trainer. So konnten die Hausherren ihre Führung wieder ausbauen.

„In dieser Liga ist zwar alles möglich, aber dafür braucht es nun mal den entsprechenden Willen. Den hatten wir heute nicht“, so Quass enttäuscht.

Bayer Uerdingen - VfR Saarn 30:25 (16:14)

VfR: Schneider, Mombour - Linssen (9/5), Schmidt, Neukirch (6/2), Mailand (2), Benkert (1), Kaiser (1), Krusenbaum (2), Cordes, Stegemann, Krause (1), Rotthäuser, Wolf (1), Schmidt (2)