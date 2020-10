Die Handballer des VfR Saarn haben mit dem fünften Sieg in Folge die Tabellenführung in der Landesliga behauptet. Sie gewannen beim TV Angermund II in Düsseldorf deutlich 32:19. Dabei lief das Spiel zunächst eigentlich nicht nach Plan.

Denn die Hausherren liefen mit einer etwas anderen Aufstellung auf als Trainer Carsten Quass es erwartet hatte. Insbesondere der linke und rechte Rückraum bereiteten den Saarner anfangs Probleme. „Die haben uns mit einigen Fernwürfen überlistet“, sagte Quass.

VfR Saarn hat sich schnell auf die Taktik der Gastgeber eingestellt

So war das Spiel zunächst noch ausgeglichen und nach etwa fünf Minuten stand es 4:4. Doch dann hatte der VfR sich auf die Konstellation eingestellt und die Deckung stand besser.

Insbesondere Benedikt Linssen und Thimo Kilgast hielten in dieser Phase die Abwehrreihen zusammen, so dass so mancher Wurf des Turnvereins im Saarner Block landete. „Auch das Anspiel an den Kreis haben wir immer wieder verhindern können“, ist Quass zufrieden.

Aus der sicheren Deckung heraus konnten die Gäste einige Bälle erobern und dadurch auch ihr Tempospiel - etwa über Tim Neukirch auf der linken Seite - aufziehen. Im Positionsspiel zeigte sich dagegen vor allem Rückraumspieler Linssen in Wurflaune.

Wechsel in der zweiten Hälfte sorgen für weniger Spielfluss

So gelang dem VfR ab der sechsten Minute ein Sieben-Tore-Lauf, mit dem sie sich bis zur 15. Minute auf 11:4 absetzten. Zur Halbzeit führten die Saarner dann schon mit neun Toren (19:10).

„Auch in der zweiten Halbzeit haben wir konzentriert weitergespielt“, so Quass. So war der Sieg auch nach der Pause nie in Gefahr. Das ermöglichte dem Coach frühzeitig durchzuwechseln. Dadurch lief es an der einen oder anderen Stelle etwas schleppend. „Sowohl in der Deckung als auch vorne haben wir einige Szenen verschlafen“, kritisiert Quass. Dennoch steht unterm Strich ein mit 13 Toren deutlicher Sieg (32:19).

Die Statistik: TV Angermund II - VfR Saarn 19:32 (10:19)

VfR: Wortberg, Klausing - Linssen (9/1), Kilgast (6), Neukirch (4), Humbeck (4), Kaiser (2), Krusenbaum (3), Stegemann (1), Pickshaus (1), Rotthäuser (1), Höhn, Minten (1), Grohmann

