Der VfB Speldorf nutzt die spielfreie Zeit und arbeitet an seinem Kader für die kommende Saison. Drei Ex-Spieler kehren im Sommer an die Saarner Straße zurück. Dazu kommt ein Mülheimer, der aktuell in Duisburg spielt.

Wie der Sportliche Leiter Kevin aus der Wieschen am Donnerstag mitteilte, tragen Philipp Bartmann (31), Maximilian Fritzsche (25) und Dennis Terwiel (32) in der kommenden Spielzeit wieder das VfB-Trikot.

Drei Spieler kommen zurück nach Speldorf

Innenverteidiger Bartmann kämpfte bis zur Saisonpause mit dem TuSpo Saarn um den Aufstieg in die Bezirksliga, Mittelfeldspieler Fritzsche stand den Speldorfern jüngst noch mit dem Duisburger SV 1900 gegenüber.

Allrounder Terwiel spielt seit etwas mehr als einem Jahr in der anderen Landesliga-Gruppe beim Tabellenvierten SV Scherpenberg.

Speldorfer wollen den Teamgedanken stärken

Vierter Neuzugang und der einzige, der noch nicht das Speldorfer Trikot getragen hat, ist Alexander Piwetz (26). Der Mülheimer spielt seit zwei Jahren beim Bezirksligisten Viktoria Buchholz.

„Wir wollen den alten Teamgedanken wieder mehr herstellen“, sagt der Sportliche Leiter. In den kommenden Tagen werden aller Voraussicht nach sogar noch weitere Neuzugänge verkündet. Darüber hinaus haben bereits mehrere Spieler aus dem aktuellen Kader für die nächste Spielzeit zugesagt.