VfB Speldorf verpasst Tabellenführung im Freitagabendspiel

Mülheim Nach einer ersten Halbzeit mit offenen Visieren schaltet der VfB Speldorf mehrere Gänge zurück und kann am Ende über das 2:2 froh sein

Athanasios Tsourakis, Ekrem Duljaj und Silas Skuppin blieben nach dem Abpfiff mit den Händen in den Hüften stehen und schauten ins Leere. So recht wussten die Fußballer des VfB Speldorf nicht, was sie mit diesem 2:2 (2:2)-Unentschieden im Landesliga-Heimspiel gegen den SV Burgaltendorf anfangen sollten.

Wenngleich VfB-Trainer Julien Schneider am Ende von einem verdienten Unentschieden sprach, musste seine Mannschaft nach einer dürften zweiten Halbzeit froh sein, nicht als Verlierer vom Platz gegangen zu sein. "Es ist aber superwichtig, solche Spiele nicht zu verlieren, auch wenn das ein sehr zurückhaltendes Ziel ist. Aber dadurch holen Mannschaften, die in der engen Liga hinter uns stehen, wenigstens auch keine drei Punkte", meinte der VfB-Coach hinterher. Wenngleich der gute Start Hoffnungen geweckt habe: "Wir müssen aufhören, nach oben zu gucken", so Schneider.

Alle vier Tore fielen in der ersten Halbzeit, die beide Mannschaften mit offenem Visier begannen. Gleich die ersten beiden Chancen führten zu Toren. Erst krönte Nico Piepenbreier einen starken Lauf über die rechte Seite mit einer starken Flanke, die am langen Pfosten Athanasios Tsourakis verwertete. Dann traf Burgaltendorfs Edisher Ugrekhelidze genau in den Winkel. Nach 20 Minuten hätte es gut und gerne 2:2 oder gar 3:3 stehen können. Erst verpasste der in die Startelf zurückgekehrte VfB-Kapitän Bartmann eine Flanke nur knapp, auf der anderen traf Burgaltendorf das Außennetz.

Ex-Speldorfer Michael Andres trifft zum 2:1 für Burgaltendorf

Zwei Minuten später klappte es aus Sicht der Gäste besser. Der frühere Speldorfer Michael Andres setzte sich gegen Bartmann durch und traf flach zur Führung der Gäste.

Dass beide Teams das anfängliche Tempo nicht würden halten können, war beinahe abzusehen. Die Partie wurde zunehmend zerfahren, vor allem die Hausherren leisteten sich eine Menge ungewohnter Fehlpässe. Vorne deuteten sie trotzdem immer mal wieder Gefahr an. Sowohl Ercan Aydogmus (28.) als auch Janis Timm (31.) hatten den Ausgleich auf dem Fuß.

Aydogmus und Timm legen zum 2:2 für Silas Skuppin auf

Beide waren dann später tatsächlich daran beteiligt. Aydogmus erkämpfte einen schon verlorenen Ball zurück, Timm steckte auf links zum gerade eingewechselten Silas Skuppin durch, der das Spielgerät über Schlussmann Patrick Hollenbeck hinweglupfte. Tsourakis hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sogar noch die Großchance zur erneuten Speldorfer Führung.

"Wir gehen aber eben nicht in Führung, das hätte uns nochmal eine andere Sicherheit verliehen", mutmaßte Julien Schneider später. Stattdessen kam seine Elf sehr schleppend aus der Pause, so dass die Begegnung in Richtung der Gäste kippte. Den Speldorfern fehlte ein echte Spielmacher im Mittelfeld, so dass die Spieleröffnung oftmals bei Ekrem Duljaj lag, doch auch die langen Bälle auf die linke Seite brachten wenig Erfolg. Oft gelang es den etwas mutlosen Mülheimern nicht einmal, die erste Pressinglinie der Gäste zu überspielen.

Erste Chance nach der Pause erst in der 88. Minute

Erst in der 88. Minute erspielten sich die Hausherren nach einer Ecke die erste und einzige Chance im zweiten Durchgang. "Auf diesem Prinzip Hoffnung können wir aber keine Spiele aufbauen", meinte der Coach - und fügte hinzu: "Natürlich fühlt es sich jetzt nach einem Heimspiel erstmal eher enttäuschend an." Immerhin: Bis Sonntag sind die Speldorfer punktgleich mit Spitzenreiter Steele.

Namen & Zahlen zum Freitagabendspiel

Tore: 1:0 Tsourakis (2.), 1:1 Ugrekhelidze (5.), 1:2 Andres (12.), 2:2 Skuppin (42.)

VfB: Hauffe - Duljaj, Bartmann (77. Brühl), Terwiel - Schürings (37. Skuppin), Fritzsche, Cengiz (71. Boka), Piepenbreier (71. Gronemann) - Tsourakis, Aydogmus (77. Yussif), Timm

