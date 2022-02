VfB Speldorf verliert etwas zu hoch bei Top-Favorit Hamborn

Duisburg Etwas zu hoch fiel die Niederlage des VfB Speldorf bei Hamborn 07 aus. Warum Speldorfs Trainer mit dem Auftritt trotzdem zufrieden war.

Mit einer 0:4 (0:2)-Niederlage beim Spitzenreiter Hamborn 07 endete für die Landesliga-Fußballer des VfB Speldorf am Sonntag die Vorbereitung. Das Ergebnis fiel ein bis zwei Tore zu hoch aus.

"Wir haben uns diesen Gegner bewusst ausgesucht, denn ein klarer Sieg gegen eine schwächere Mannschaft hätte uns womöglich ein völlig falsches Bild suggeriert und die Fehler wären nicht aufgezeigt worden", meinte Trainer Julien Schneider nach der Partie.

Trotz der 0:4-Niederlage konnte der Coach mit dem Gesamtauftritt seiner Mannschaft am Ende leben. "Im Ballbesitz haben wir ein ordentliches Spiel gemacht und nehmen mehr gute Dinge mit als schlechte", so Schneider.

Hamborn 07 nutzte fast jede Möglichkeit aus

Während seine Mannschaft aber ihre Chancen nicht ausnutzte, war auf der Gegenseite fast jeder Schuss drin. "Das hat uns noch einmal gezeigt, dass wir uns nächste Woche kaum Fehler erlauben dürfen", mahnte der Coach. Auch die Handlungsschnelligkeit müsse noch besser werden.

In Summe lasse die Vorbereitung aber auf eine gute Rückrunde hoffen, "wenn wir die PS auf die Straße bringen", so Schneider. Ausfallen wird bis auf Weiteres Stürmer Janis Timm, der am Samstag spontan am Blinddarm operiert wurde und die Generalprobe verpasste.

Der VfB trifft in einer Woche auf den SV Genc Osman. Die Duisburger gewannen am Sonntag ihr Nachholspiel gegen den Duisburger SV 1900 mit 1:0.

So spielten sie: Namen & Daten zum Pokalspiel

Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Speldorf 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Mastrolonardo (16.), 2:0 Bode (34.), 3:0 Menke (58.), 4:0 Bode (62.)

VfB: Hauffe (46. Kersten) - Hohensee (46. Duljaj), Terwiel, Brühl, Mühlenfeld, Willing - Fritzsche, Tsourakis - Schürings (46. Cengiz), Simsek (46. Aydogmus), Bel-Mustapha (46. Gronemann)