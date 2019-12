VfB Speldorf spielt nur Remis gegen das Schlusslicht

Cedric Bartholomäus kommt an der Strafraumgrenze zum Abschluss, doch ein Verteidiger schmeißt sich noch in den Schuss.

Mülheim. VfB Speldorf holt gegen Solingen einen 0:2-Rückstand auf, kann dennoch nicht zufrieden sein. Mang-Verletzung sorgt für lange Unterbrechung

Die Spieler des VfB Solingen flüchteten ins Warme, während die Akteure des VfB Speldorf zum Warmhalten auf dem Feld den Ball hin und her kickten. Für gut zehn Minuten war das Landesligaspiel an der Saarner Straße unterbrochen. Speldorfs Tekin Mang, der sich die Schulter ausgekugelt hatte, wurde in der Zeit mit dem Krankenwagen abtransportiert. Anschließen sicherten sich die Mülheimer nach einem 0:2-Rückstand gegen das Schlusslicht noch ein 2:2, das trotzdem zu wenig ist.