Mülheim. Der vom Abstieg bedrohte VfB Speldorf beginnt die Restrunde in der Fußball-Landesliga mit einem Auswärtsspiel beim Tabellendritten in Düsseldorf.

VfB Speldorf läuft mit mindestens einem Neuzugang auf

Die Voraussetzungen für den VfB Speldorf vor dem Neustart in der Fußball-Landesliga könnten bekanntermaßen besser sein. Mit dem Tabellendritten könnte die erste Hürde auch kaum höher sein. Mit ihrer besten Leistung wollen die Mülheimer am Sonntag, 15.30 Uhr, für eine Überraschung beim SC Düsseldorf-West sorgen. Mindestens ein Neuer wird spielen.

„Die Stimmung in der Mannschaft ist gut“, betont Trainer Olaf Rehmann. Es sei wichtig, dass sich die Spieler verstehen – gerade im Abstiegskampf. Allerdings hatte der VfB nur ein Testspiel mit allen Neuen zusammen. „Wir müssen sehen, wie schnell es alles greift“, sagt Rehmann.

Lutz Radojewski steht in der ersten Elf

Lutz Radojewski wird auf jeden Fall von Beginn an spielen, bei Christopher Krämer ist sich der Coach noch unschlüssig. Stürmer Ercan Aydogmus scheint eher eine Option als Joker zu sein. „90 Minuten kann er noch nicht und es wird am Anfang viel Laufarbeit gegen den Ball gefragt sein“, weiß der Coach.

Er ist sich auch im Klaren darüber, dass seine Elf ihre allerbeste Leistung abrufen muss, will sie den Tabellendritten in Verlegenheit bringen. „Es wären Bonuspunkte aber wir wollen uns so gut wie möglich präsentieren und sie vor eine Aufgabe stellen“, sagt Rehmann und ergänzt: „Wenn sie einen Sahnetag haben, wird es natürlich schwer für uns.“

Frühe Führung würde dem VfB helfen

Helfen würde eine frühe Führung oder zumindest die Verhinderung eines frühen Rückstandes, wie es in der Hinrunde noch so oft der Fall war. „Wir müssen die defensive Stabilität im Fokus haben, aber trotzdem offensiv mutig spielen“, gibt Rehmann die Marschroute für das Spiel aus.

Vorne liegen die Hoffnungen vor allem auf Esad Morina. Der Kapitän ist fit und wird spielen. Unklar ist die personelle Besetzung der Abwehrreihe. Lukas Weiß spielt links, rechts fällt die Entscheidung zwischen Giulian Boka und Tekin Mang. In der Innenverteidigung hat Cedric Bartholomäus am letzten Sonntag eine gute Figur gemacht. Er könnte neben Cankut Bastutan oder Maxwell Bimpek spielen.