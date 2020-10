VfB Speldorf hat keine Angst vor Geisterspielen

Sein erstes Spiel ohne Zuschauer bestreitet der VfB Speldorf am Sonntag gegen den SV Burgaltendorf – und es ist gleich ein ganz wichtiges.

Mülheim Ohne Zuschauer tritt der VfB Speldorf am Sonntag zum wichtigen Heimspiel gegen den SV Burgaltendorf an. Das hatte der Vorstand bereits am Mittwoch entschieden. Trainer Dirk Roenz versucht, den merkwürdigen Umstand positiv zu sehen.

„Man kann vielleicht mal unbekümmert aufspielen, ohne dass man den Zuschauern etwas beweisen muss“, mutmaßt Roenz. „Generell bin ich natürlich für Zuschauer beim Fußball und da gehören auch negative Kommentare genauso dazu“, weiß der VfB-Coach.

Kritische Stimmen häuften sich in Speldorf zuletzt wieder

Die haben sich im Umfeld der Speldorfer zuletzt wieder gehäuft. So schnell geht es eben im Fußball. „Klar stehen wir unter Druck“, sagt Roenz vor dem Duell gegen den Tabellenletzten, das auf vier Partien ohne Sieg folgt.

„Das wird eine verdammt schwierige Aufgabe“, weiß der Coach, der Burgaltendorf eigentlich nicht als absolutes Kellerkind einschätzt. Nachbar Blau-Weiß Mintard kann ein Lied davon singen, wie schwer das Duell gegen den SVB werden wird. Die DJK benötigte eine bis zum Schluss konzentrierte Abwehrleistung, um am Ende als knapper 1:0-Gewinner dazustehen. „Das wird kein Spaziergang für uns werden“, sagt Roenz, der sich das Mintard-Spiel im Internet angesehen hat.

Erstmaliger Absturz auf einen Abstiegsplatz

Aufgrund der Tabellensituation und dem erstmaligen Absturz auf einen Abstiegsplatz, wäre ein Dreier für den VfB verdammt wichtig. „Ich hoffe, dass die Mannschaft aus den letzten Spielen gelernt hat, dass es nur mit Hacke, Spitze, eins, zwei, drei nicht funktioniert“, stellt der Coach klar und fügt an: „Es geht nur mit dem Kampf, das haben uns die Duisburger am Sonntag vorgemacht, die sicher nicht besser waren.“

Erst mit erfolgreichen Zweikämpfen können auch das spielerische Element wieder eine größere Rolle spielen. „Vielleicht gehen wir auch mal 1:0 in Führung, dann kommt auch die Lockerheit wieder zurück“, hofft Roenz.

Speldorfer Trainer nimmt seine Führungsspieler in die Pflicht

Er nimmt dabei in erster Linie seine Führungsspieler in die Pflicht. „Sie müssen jetzt Verantwortung übernehmen, hatten aber zuletzt alle ein bisschen mit sich selbst zu tun“, erklärt der VfB-Coach.

Seiner Meinung nach sollten nun alle erkannt haben, „in welcher Zone wir uns befinden“, so Roenz. Der Coach weiter: „Es kann jetzt ganz schnell gehen, wenn die anderen Mannschaften punkten. Dann hängt man plötzlich unten drin.“

Gute Nachrichten gibt es immerhin auf der personellen Seite: Athanasios Tsourakis trainiert seit Donnerstag wieder voll mit. Mit Ausnahme des immer noch verletzten Marvin Hohensee kann Roenz damit aus dem Vollen schöpfen.

