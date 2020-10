Mit zwei Heimsiegen wollte der VfB Speldorf sich in der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga etablieren. Das klappt nicht mehr. Im Heimspiel gegen den FC Remscheid müssen die Mülheimer nun die Punkte nachholen, die sie vor einer Woche im Spiel gegen Steele liegen gelassen haben.

„Auch wenn Remscheid als einer der Favoriten gilt, denke ich schon, dass wir da bestehen können, wenn wir die Mannschaft auf den Platz bekommen, die wir vor dem letzten Spiel hatten“, sagt VfB-Trainer Dirk Roenz.

Zweikampfverhalten und Passspiel müssen verbessert werden

Dies bezieht der Coach nicht auf einzelne Personalien, sondern auf das Auftreten seiner Truppe. „Wir müssen wieder in die Zweikämpfe kommen und uns im Passspiel verbessern“, fordert Roenz. Und natürlich müssen die individuellen Fehler abgestellt werden, die den Grün-Weißen am Sonntag die Punkte kosteten.

Ersetzen muss Roenz am Sonntag seinen Kapitän Philipp Bartmann, der sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat. Für ihn rückt Henning Hopf in die Verteidigung. Auch im Offensivbereich kündigte der VfB nicht näher benannte „kleinere Veränderungen“ an. „Die Mannschaft ist bereit und willig“, verspricht er.

