Noch bis zum Ende dieses Monats möchte der VfB Speldorf den neuen Trainer für seine erste Mannschaft präsentieren. Die Entscheidung fällt offenbar zwischen zwei bis drei Kandidaten.

Das bestätigte der Sportliche Leiter Kevin aus der Wieschen auf Nachfrage. Nach dem Rücktritt von Dirk Roenz habe es sehr viele Anfragen gegeben. „Die kamen per Whatsapp, per Mail, teilweise mit Lebensläufen“, berichtet aus der Wieschen.

VfB Speldorf präferiert eine externe Lösung

Letztendlich beschränkte sich die Suche des VfB aber auf die Kandidaten, die vom Verein selbst kontaktiert wurden. Klare Vorgabe: der Neue Mann soll mindestens die B-Lizenz besitzen. Und es wird in jedem Fall ein externer Neuzugang. Eine interne Lösung hat der Verein inzwischen verworfen .

Mittlerweile befinden sich zwei bis drei Kandidaten in der engeren Auswahl. „Bis Ende des Monats werden wir uns festlegen“, verspricht der Sportliche Leiter. Die aktuelle Situation verschaffte dem VfB unverhofft viel Zeit bei der Trainersuche. Obwohl in Sachen Saisonfortsetzung ein Stück weit die Planungssicherheit fehlt, habe das die Suche gar nicht so sehr erschwert.

