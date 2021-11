VfB Grün-Weiß Mülheim kann Verfolger abschütteln

Lea-Lyn Stremlau und Laura Wich wollen mit dem VfB Grün-Weiß Mülheim an der Spitze der Regionalliga nachlegen.

Hohenlimburg. Nach den beiden klaren Siegen am vergangenen Wochenende will der VfB Grün-Weiß Mülheim gegen den Tabellendritten der Regionalliga nachlegen.

Nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Phönix Hövelhof kann Badminton-Regionalligist VfB Grün-Weiß Mülheim einen weiteren Verfolger auf Distanz halten. Der Tabellenführer gastiert am Samstag, 18 Uhr in Hagen beim Liga-Dritten BC Hohenlimburg II.

Beide Teams trennen drei Punkte. Sollten die Mülheimer ihrer Favoritenrolle gerecht werden, wäre Hohenlimburg wohl vorerst raus aus dem Rennen um Rang eins. Da die erste Hagener Mannschaft in der zweiten Bundesliga nur auf Rang vier liegt, wären die Aufstiegshoffnungen der Reserve ohnehin begrenzt. Für Grün-Weiß geht es also in erster Linie darum, den Vorsprung auf Hövelhof zu wahren.

Beste Spielerin im Kader des Gastgebers ist die Niederländerin Lisa Bomers, die in zehn Einsätzen in dieser Saison achtmal als Siegerin vom Feld gegangen ist. Christian Bald hat mit sieben Siegen aus zehn Partien ebenfalls eine gute Bilanz.

Alles andere als gut ist die bisherige Bilanz des 1. BV Mülheim II. Bis auf zwei 4:4-Unentschieden hat die Reserve des deutschen Rekordmeisters bislang alle Spiele in dieser Saison verloren und steht damit auf dem letzten Tabellenplatz.

1. BV Mülheim II lädt zum Kellerduell

Am Samstag, 18 Uhr, empfängt der BVM II die zweite Mannschaft von Union Lüdinghausen zum Kellerduell in der Halle an der Ludwig-Wolker-Straße. Die Münsterländer haben erst einen Sieg gefeiert und belegen mit zwei Zählern den zweiten Abstiegsplatz.

Der Sieger der Begegnung kann zum mit vier Punkten ausgestatteten und an diesem Wochenende spielfreien BV Wesel Rot-Weiß aufschließen.

