VfB Grün-Weiß Mülheim festigt weiter die Tabellenführung

Hohenlimburg. Der VfB Grün-Weiß Mülheim eilt weiter von Erfolg zu Erfolg. Ein Debüt lief gut. Der 1. BV Mülheim II verpasst den Befreiungsschlag im Kellerduell

Mit einem 8:0-Auswärtssieg beim BC Hohenlimburg 2 konnte die Erstvertretung des VfB Grün-Weiß Mülheim am vergangenen Samstag die Tabellenführung in der Badminton-Regionalliga weiter ausbauen.

Dabei trat Grün-Weiß gegen den Tabellenvierten nicht einmal in Bestbesetzung an: Lea-Lyn Stremlau war verhindert und so kam die erst 15-jährige Amra Bourakkadi zu ihrem ersten Einsatz in der Regionalliga. Diesen durfte sie auch ausgiebig genießen, gingen doch beide ihrer Spiele über drei Sätze.

Gelungenes Debüt für Amra Bourakkadi beim VfB Grün-Weiß Mülheim

Im Damendoppel gewann sie an der Seite von Laura Wich gegen Lisa Bomers/Stefanie Bannenberg mit 21:18, 15:21, 21:15. Im Mixed spielte Amra Bourakkadi mit ihrem Trainer Vasily Kuznetsov gegen Bjarne Pfeil/Stefanie Bannenberg. Der erste Satz war noch von Nervosität geprägt und ging mit 20:22 verloren. Die beiden folgenden Sätze gingen dann mit 21:9, 21:15 an Grün-Weiß. „Ich bin total glücklich und dankbar, dass ich in diesem Team mitspielen durfte.“ lässt Bourakkadi ihren gelungenen Einstand Revue passieren, „Das hat so einen Spaß gemacht, das ist echt wie eine Familie“.

Die weiteren Spiele gewann Grün-Weiß jeweils in zwei Sätzen:Im ersten Herrendoppel siegten Vasily Kuznetsov und Alexander Roovers gegen Janik Osthöver/Hendrik Westermeyer 21:11, 21:15. Im zweiten Herrendoppel spielte Chenyang Jiang an der Seite von Björn Joppien 21:12, 21:12 gegen Andreas Faber/Bjarne Pfeil.

Mit Björn Joppien und Hendrik Westermeyer treffen sich zwei Legenden

Laura Wich revanchierte sich für ihre Niederlage der letzten Saison und gewann gegen Lisa Bomers mit 21:13 und 22:20. Alexander Roovers spielte das erste Herreneinzel gegen Janik Osthöver und gewann 21:17, 21:9. Björn Joppien konnte sich im Aufeinandertreffen zweier Spielerlegenden gegen Hendrik Westermeyer mit 21:11, 21:12 durchsetzen. Chenyang Jiang gewann schließlich gegen Andreas Faber mit 21:13, 21:19.

Zum Ende der Hinrunde baut Grün-Weiß damit die Tabellenführung vor Refrath aus und ist auf jeden Fall Herbstmeister. Die Refrather haben zwar weiterhin ein Spiel weniger absolviert, ließen jedoch am Sonntag beim Remis in Lüdinghausen einen Punkt liegen. Dritter ist aktuell Hövelhof, Hohenlimburg steht auf dem vierten Tabellenrang.

1. BV Mülheim II verpasst den Erfolg

Schlechter sieht es weiterhin für die Zweitvertretung des 1. BV Mülheim aus. Zwar gelang am Samstag gegen den SC Union Lüdinghausen II im Kellerduell ein 4:4-Remis, vom Tabellenende nach vorne bringt das die Mannschaft jedoch nicht. Weiterhin ohne Sieg – bei drei Unentschieden und vier Niederlagen – liegt der 1. BVM II auf dem letzten Platz. Lüdinghausen II bleibt Siebter, der BV RW Wesel Sechster und der Gladbecker FC Fünfter.

