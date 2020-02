Der Automobilclub Mülheim bietet aber auch weiterhin „echten“ Motorsport an. Am 20. Juni steigt in Weeze die jährliche Slalom-Veranstaltung des ACM. Mit 120 Startern ist sie eine der größten Veranstaltungen im ADAC Nordrhein.

Mit dem Duisburger Lance David Arnold ist ein Profi, der vor allem 24-Stunden-Rennen fährt, Mitglied des Mülheimer Vereins.

Wer Interesse am Rennsport hat – ob am echten oder am virtuellen – kann über die Facebookseite „Automobilclub Mülheim“ Kontakt aufnehmen.