„Unsagbar traurig“: Mülheimer SV 07 trauert um Dirk Schmidt

Mülheim Der Fußballverein Mülheimer SV 07 steht unter Schock. Ein langjähriges Mitglied ist plötzlich im Alter von nur 61 Jahren verstorben.

Die berüchtigte Fankurve auf der Platzanlage des Mülheimer SV 07 hat mittlerweile bereits scherzhaft einen „Sponsorennamen“. Einer, der über viele Jahre auch immer bei den Spielen des MSV in der Ecke mitdiskutierte, war Dirk Schmidt. Ab dem nächsten Heimspiel wird er fehlen.

Denn der Mülheimer verstarb am vergangenen Donnerstag vollkommen plötzlich und unerwartet im Alter von nur 61 Jahren. Den MSV 07 setzte diese Nachricht unter Schock, denn Schmidt war ein echtes Urgestein des Vereins, dem er seit 1973 angehörte. „Dirk war über Jahrzehnte unserem Verein verbunden und in nahezu allen Positionen tätig“, schrieb der Spielverein.

Zweimal mit dem Mülheimer SV 07 in der Landesliga

Schmidt war Sportlicher Leiter, als die „07er“ zwischen 2012 und 2014 das letzte Mal in der Landesliga spielten. Der vorherigen Landesliga-Mannschaft in den 90er Jahren gehörte er als Spieler an. Ab Herbst 2016 war er nochmal Co-Trainer der ersten MSV-Mannschaft unter Dirk Roenz.

„Ein Heimspieltag ohne Dirk ist schwer vorstellbar. Er hinterlässt eine Lücke, die nie wieder geschlossen werden kann“, heißt es seitens des Vereins.

Nur einmal kehrte Schmidt dem MSV 07 den Rücken und wurde Spieler und Trainer des 1. FC Mülheim. Auch die Styrumer kondolierten nun: „Sein viel zu früher Tod hat uns alle sehr schockiert und unsagbar traurig gemacht. Wir werden seine freundschaftliche und erfrischende Art sehr vermissen.“

Worte von 2012 sind heute beim MSV 07 noch aktuell

Wie beliebt und auch durchaus bekannt der Verstorbene war, zeigt die Tatsache, dass ein alter Text dieser Zeitung aus dem Jahre 2012 am Wochenende zu den am meisten angeklickten Texten gehörte. Anlässlich seiner Übernahme der Sportlichen Leitung wurde Schmidt damals wie folgt zitiert: „Wir wollen Mülheimer Herzblut bewahren. Fast unser gesamter Vorstand und der Fußballausschuss besteht aus echten Mülheimern, dasselbe gilt für unseren Trainer. Das wollen wir ein Stück weit besser machen als andere Vereine.“

Klingt fast wie das, was sich der Verein erst am Ende vergangenen Jahres bei der Mitgliederversammlung erneut für die Zukunft auf die Fahnen geschrieben hat. Trotz seines frühen Todes wird von Dirk Schmidt also etwas bleiben.

